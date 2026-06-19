Статус "Ветеран труда" в Украине: как получить и какие льготы с ним можно оформить в 2026 году

Льготы для ветеранов труда. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине люди, имеющие значительный стаж работы, могут получить специальный статус — "Ветеран труда". Это звание дает гражданам право на расширенный перечень льгот и социальных гарантий со стороны государства. Поэтому стоит знать, кто может получить статус "Ветерана труда" и что для этого нужно в 2026 году.

О том, какие льготы предоставляются ветеранам труда и кто может получить соответствующий статус в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.

Кто может получить статус "Ветеран труда"

Статус ветерана труда могут оформить пенсионеры, которые много лет работали на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях или у физических лиц. Главное условие — наличие значительного трудового стажа:

не менее 40 лет для мужчин;

не менее 35 лет для женщин.

Также человек должен получать пенсию. Кроме того, статус могут оформить:

люди с инвалидностью по зрению I группы;

граждане с инвалидностью с детства I группы;

пенсионеры, награжденные медалью "Ветеран труда";

лица с гипофизарным нанизмом и диспропорциональным телосложением;

граждане, вышедшие на пенсию на льготных условиях в связи с работой в особо вредных или тяжелых условиях;

люди с инвалидностью I и II групп, получающие пенсию по инвалидности и имеющие не менее 15 лет трудового стажа.

На какие льготы имеют право "Ветераны труда"

Владельцы удостоверения "Ветеран труда" имеют право на ряд льгот. Среди них:

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освобождение от уплаты земельного налога;

ежегодные медицинские осмотры и диспансеризация;

первоочередная установка стационарного телефона;

преимущества при вступлении в садоводческие общества и кооперативы;

бесплатное зубное протезирование (кроме протезов из драгоценных металлов);

внеочередное обслуживание в больницах, поликлиниках и аптеках;

первоочередное право на жилищный кредит со сроком погашения до 10 лет;

преимущества при получении жилья, земельных участков и проведении ремонта жилья;

обслуживание в медицинских учреждениях, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию.

Ветераны труда также имеют возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время и дополнительно до 14 дней неоплачиваемого отпуска, а также имеют право на первоочередное получение санаторно-курортных путевок или компенсацию стоимости самостоятельного лечения.

Как оформить статус "Ветерана труда"

На сайте Запорожского городского совета указано, что для получения удостоверения "Ветеран труда" необходимо обратиться в ЦНАП и подать следующий пакет документов:

фотография размером 3 на 4 см;

заявление установленного образца;

копия идентификационного кода;

пенсионное удостоверение и его копия;

справка об общем трудовом стаже;

выписка из реестра территориальной общины;

паспорт гражданина Украины и его копия.

Решение о присвоении статуса принимается в течение 30 календарных дней после подачи документов. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что все пенсионеры, временно находящиеся за границей и желающие продолжать получать пенсию из Украины, должны ежегодно проходить идентификацию. Согласно действующим правилам, сделать это необходимо до 31 декабря.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за полномасштабной войны многие украинские семьи потеряли близких или до сих пор не знают об их судьбе. Чтобы поддержать родных погибших или пропавших без вести защитников, государство выплачивает пенсию в связи с потерей кормильца.