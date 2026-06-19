Статус "Ветеран праці" в Україні: як отримати та які пільги з ним можна оформити у 2026 році

Пільги для ветеранів праці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні люди, які мають значний стаж, можуть оформити спеціальний статус — "Ветеран праці". Це звання надає громадянам право на розширений перелік пільг та соціальних гарантій від держави. Тож варто знати, хто може отримати статус "Ветерана праці та що для цього потрібно у 2026 році.

Про те, які пільги надають ветеранам праці та хто може отримати відповідний статус у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

Хто може отримати статус "Ветеран праці"

Статус ветерана праці можуть оформити пенсіонери, які багато років працювали на підприємствах, в установах, організаціях, громадських об’єднаннях або у фізичних осіб. Головна умова — наявність значного трудового стажу:

не менше 40 років для чоловіків;

щонайменше 35 років для жінок.

Також людина повинна отримувати пенсію. Крім того, статус можуть оформити:

люди з інвалідністю по зору І групи;

громадяни з інвалідністю з дитинства І групи;

пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран праці";

особи з гіпофізарним нанізмом та диспропорційною будовою тіла;

громадяни, які вийшли на пенсію на пільгових умовах через роботу в особливо шкідливих або важких умовах;

люди з інвалідністю І та ІІ груп, які отримують пенсію по інвалідності та мають щонайменше 15 років трудового стажу.

На які пільги мають право "Ветерани праці"

Власники посвідчення "Ветеран праці" мають право на низку переваг. Серед них:

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звільнення від сплати земельного податку;

щорічні медичні огляди та диспансеризація;

першочергове встановлення стаціонарного телефону;

переваги при вступі до садівничих товариств і кооперативів;

безплатне зубопротезування (крім протезів із дорогоцінних металів);

позачергове обслуговування в лікарнях, поліклініках та аптеках;

першочергове право на житловий кредит із терміном погашення до 10 років;

переваги при отриманні житла, земельних ділянок та проведенні ремонту житла;

обслуговування у медичних закладах, до яких вони були прикріплені до виходу на пенсію.

Ветерани праці також мають можливість брати щорічну відпустку у зручний час і додатково до 14 днів неоплачуваної відпустки, а ще мають право на першочергове отримання санаторно-курортних путівок або компенсація вартості самостійного лікування.

Як оформити статус "Ветерана праці"

На сайті Запорізької міської ради зазначається, що для отримання посвідчення "Ветеран праці" необхідно звернутися до ЦНАПу та подати такий пакет документів:

фотографія 3 на 4 см;

заява встановленого зразка;

копія ідентифікаційного коду;

пенсійне посвідчення та копія;

довідка про загальний трудовий стаж;

витяг із реєстру територіальної громади;

паспорт громадянина України та його копія.

Рішення про присвоєння статусу ухвалюється протягом 30 календарних днів після подання документів. Послуга надається безплатна.

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