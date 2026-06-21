Выплаты по инвалидности в Украине: кто может остаться без денег от государства летом 2026 года

Кто может лишиться выплат по инвалидности в 2026 году. Фото: УНИАН, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине граждане, полностью или частично утратившие трудоспособность, имеют законное право на пенсию по инвалидности. Однако в определенных случаях выплаты могут быть приостановлены или даже отменены.

О том, кто имеет право на пенсию по инвалидности и почему выплаты могут быть отменены в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на портал "Дія".

Кому могут приостановить или отменить выплаты по инвалидности летом 2026 года

Пенсия по инвалидности назначается в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", но для ее сохранения необходимо соблюдать установленные правила. В 2026 году выплаты могут отменить в следующих случаях:

Если не пройти повторный медицинский осмотр

Пенсия по инвалидности назначается на срок, определяемый специальной комиссией. Поэтому человек должен своевременно проходить повторный осмотр. Если этого не сделать без уважительной причины, Пенсионный фонд имеет право временно приостановить выплаты.

Кроме того, если новая комиссия установит, что трудоспособность восстановилась — инвалидность отменяется, а выплата пенсии прекращается.

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Однако для людей, уже достигших пенсионного возраста, пенсия по инвалидности назначается пожизненно. Повторные осмотры для них проводятся только по желанию, поэтому в случае их пропуска выплаты не прекращаются.

Если есть проблемы с документами

Пенсионный фонд может отказать в назначении или приостановить выплаты, если выявлено:

Ложная информация. Ошибки в представленных данных. Неполный пакет документов.

Обычно для оформления требуются: паспорт или вид на жительство, заявление, подтверждение страхового стажа (трудовая книжка, справки и т. п.), а также медицинское заключение.

Если страховой стаж недостаточен

Еще одно важное условие — наличие необходимого страхового стажа на момент установления инвалидности или обращения за пенсией. Его размер зависит от возраста человека и группы инвалидности.

Для отдельных лиц с II группой инвалидности могут действовать особые условия, но стаж все равно должен быть подтвержден:

20-25 лет для женщин;

25-30 лет для мужчин (в зависимости от возраста установления инвалидности).

Если стаж рассчитан неверно или его не хватает, размер пенсии могут пересмотреть или полностью отказать в назначении.

Что делать, если выплаты отменили

Если Пенсионный фонд принял решение о прекращении или отказе в начислении пенсии, его можно обжаловать. Для этого есть два варианта: подать жалобу в вышестоящий орган Пенсионного фонда Украины или обратиться с иском в административный суд.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине пожилые граждане и люди с инвалидностью могут получать пенсию. Но закон позволяет выбрать только один вариант — либо пенсию по возрасту, либо по инвалидности. Поэтому важно знать, что выгоднее.

Также Новини.LIVE сообщали, что люди с инвалидностью II группы, как правило, могут обслуживать себя самостоятельно, но из-за состояния здоровья не имеют возможности работать в привычных условиях. Для них предусмотрены различные льготы и социальная поддержка. Для этого необходимо получить официальное удостоверение об инвалидности.