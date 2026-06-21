Виплати по інвалідності в Україні: хто може залишитись без грошей від держави влітку 2026 року

Хто може втратити виплати по інвалідності у 2026 році. Фото: УНІАН, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

В Україні громадяни, які повністю або частково втратили працездатність, мають законне право на пенсію по інвалідності. Проте у певних випадках виплати можуть бути припинені або навіть скасовані.

Про те, хто має право на пенсію по інвалідності та чому можу скасувати виплати у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на портал "Дія".

Кому можуть зупинити або скасувати виплати по інвалідності влітку 2026 року

Пенсія по інвалідності призначається відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", але для її збереження потрібно дотримуватися встановлених правил. У 2026 році виплати можуть скасувати в таких випадках:

Якщо не пройти повторний медогляд

Пенсія по інвалідності призначається на період, який визначає спеціальна комісія. Тому людина має вчасно проходити повторний огляд. Якщо цього не зробити без поважної причини, Пенсійний фонд має право тимчасово зупинити виплати.

Також, якщо нова комісія встановить, що працездатність відновилася — інвалідність скасовують, а виплату пенсії припиняють.

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Однак для людей, які вже досягли пенсійного віку, пенсія по інвалідності призначається довічно. Повторні огляди для них проводяться лише за бажанням, тому через їх пропуск виплати не припиняються.

Якщо є проблеми з документами

Пенсійний фонд може відмовити у призначенні або зупинити виплати, якщо виявлено:

Неправдиву інформацію. Помилки в поданих даних. Неповний пакет документів.

Зазвичай для оформлення потрібні: паспорт або посвідка на проживання, заява, підтвердження страхового стажу (трудова книжка, довідки тощо), а також медичний висновок.

Якщо недостатньо страхового стажу

Ще одна важлива умова — наявність необхідного страхового стажу на момент встановлення інвалідності або звернення за пенсією. Його розмір залежить від віку людини та групи інвалідності.

Для окремих людей з II групою інвалідності можуть діяти спеціальні умови, але стаж усе одно має бути підтверджений:

20-25 років для жінок;

25-30 років для чоловіків (залежно від віку встановлення інвалідності).

Якщо стаж неправильно розрахований або його не вистачає, розмір пенсії можуть переглянути або повністю відмовити у призначенні.

Що робити, якщо виплати скасували

Якщо Пенсійний фонд ухвалив рішення про припинення або відмову в нарахуванні пенсії, його можна оскаржити. Для цього є два варіанти: подати скаргу до вищого органу Пенсійного фонду України або звернутися з позовом до адміністративного суду.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні громадяни похилого віку та люди з інвалідністю можуть отримувати пенсію. Але закон дозволяє обрати лише один варіант — або пенсію за віком, або по інвалідності. Тому важливо знати, що вигідніше.

Також Новини.LIVE розповідали, що люди з інвалідністю II групи зазвичай можуть себе обслуговувати, але через стан здоров’я не мають можливості працювати у звичних умовах. Для них передбачені різні пільги й соціальна підтримка. Для цього потрібно отримати офіційне посвідчення про інвалідність.