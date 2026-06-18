ІІ група інвалідності: які пільги та виплати пропонує держава влітку 2026 року

Підтримка людей з ІІ групою інвалідності влітку 2026 року. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Громадяни з інвалідністю ІІ групи можуть самостійно обслуговувати себе в побуті, однак через стан здоров’я не здатні працювати у звичайних умовах. В Україні для них передбачено низку соціальних гарантій, пільг і виплат. Щоб скористатися ними, необхідно мати офіційне посвідчення, яке підтверджує статус людини з інвалідністю.

Про те, які пільги та виплати держава гарантує людям з ІІ групою інвалідності влітку 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

На які пільги можуть розраховувати люди з ІІ групою інвалідності

Згідно з законом "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", громадяни, яким було встановлено ІІ групу інвалідності, мають право на всебічну підтримку від держави. Це не лише виплати, а й різні пільги:

Трудові гарантії

Працюючі люди з інвалідністю ІІ групи мають додатковий захист. Під час прийняття на роботу для них не встановлюється випробувальний термін. Також вони можуть звільнитися за власним бажанням у будь-який момент.

За потреби працівнику з інвалідністю можуть встановити індивідуальний графік роботи, скорочений робочий тиждень або інші полегшені умови праці.

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Крім того, працівники з інвалідністю мають право брати щорічну відпустку у зручний для себе час, навіть якщо ще не відпрацювали шість місяців. Тривалість відпустки для них є більшою, ніж для інших працівників.

Безплатний проїзд та знижки на транспорт

Люди з інвалідністю ІІ групи та діти з інвалідністю можуть безплатно користуватися міським громадським транспортом, крім таксі. У Києві для безплатного проїзду необхідно оформити "Картку киянина" та активувати на ній відповідні пільги.

Крім того, з 1 жовтня до 15 травня для них діє 50-відсоткова знижка на проїзд залізничним, авіаційним, річковим та автомобільним транспортом. Ця пільга є обов’язковою для всіх перевізників.

Медичні пільги

Під час амбулаторного лікування люди з інвалідністю ІІ групи можуть купувати ліки за рецептами лікарів зі знижкою 50%. Ті, хто отримав інвалідність внаслідок війни, мають право на безплатні ліки та препарати за призначенням лікаря.

Також на пільгових умовах можна отримати протези, ортопедичні вироби та взуття, засоби для догляду, технічні засоби пересування, спеціальні меблі та обладнання для комунікації й орієнтування.

Для людей із порушеннями зору передбачені додаткові засоби реабілітації, а за медичними показаннями вони можуть безплатно проходити санаторно-курортне лікування.

Знижки на комунальні послуги

Пільг на оплату житлово-комунальних послуг для людей з інвалідністю ІІ групи законодавство не передбачає. Водночас вони можуть оформити житлову субсидію для зменшення витрат на комуналку. У більшості випадків субсидії перепризначаються автоматично кожного сезону.

Житлові пільги

Першочергове право на житло мають деякі категорії людей з інвалідністю ІІ групи, зокрема ті, хто отримав інвалідність через виробничу травму, а також військовослужбовці з інвалідністю, які перебувають на квартирному обліку.

Також переваги надаються сім’ям, де виховуються діти з інвалідністю або проживають люди з інвалідністю з дитинства. Позачергово житло можуть отримати учасники Другої світової війни та прирівняні до них громадяни з інвалідністю ІІ групи.

Людей, які отримали інвалідність під час виконання трудових або військових обов’язків, не можуть виселити зі службового житла без надання іншого помешкання.

Позачергове обслуговування

Люди з інвалідністю ІІ групи мають право на позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також у державних і приватних установах, які надають послуги населенню.

Пільги для студентів

Студенти з інвалідністю ІІ групи можуть отримувати соціальну стипендію та іншу матеріальну допомогу. Вступ до закладів вищої освіти для них відбувається за конкурсом у межах державних квот. Також після успішного складання вступних випробувань вони можуть бути зараховані до закладів професійної освіти поза загальним конкурсом.

Які пенсії отримують люди з ІІ групою інвалідності у 2026 році

В Пенсійному фонді України пояснюють, що у 2026 році пенсія по інвалідності для осіб ІІ групи становить 90% від розміру пенсії за віком. Тобто:

якщо пенсія за віком становить 4 500 грн, виплата по інвалідності складе 4 050 грн;

при пенсії 6 000 грн людина отримуватиме 5 400 грн;

якщо пенсія за віком дорівнює 12 000 грн, розмір виплати становитиме 10 800 грн.

Розмір пенсії залежить від страхового стажу, віку, причин настання інвалідності та інших факторів. Виплати призначаються з дня встановлення інвалідності, якщо документи до Пенсійного фонду подано протягом трьох місяців. Якщо заяву подано пізніше, гроші нараховуватимуть з дня подання заяви.

Раніше Новини.LIVE писали, що люди, які мають III групу інвалідності, можуть користуватися певними державними пільгами та соціальною підтримкою. Однак таких пільг менше, ніж для громадян з I та II групами.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсіонери та люди з інвалідністю мають право на пенсійні виплати, які частково компенсують втрату працездатності. Водночас закон дозволяє отримувати лише один вид пенсії — за віком або по інвалідності. Саме тому варто розуміти, який варіант буде більш вигідним.