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Главная Экономика II группа инвалидности: что будет с льготами и выплатами летом 2026 года

II группа инвалидности: что будет с льготами и выплатами летом 2026 года

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 18:05
II группа инвалидности: какие льготы и выплаты предлагает государство летом 2026 года
Поддержка людей с II группой инвалидности летом 2026 года. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Граждане с инвалидностью II группы могут самостоятельно обслуживать себя в быту, однако из-за состояния здоровья не способны работать в обычных условиях. В Украине для них предусмотрен ряд социальных гарантий, льгот и выплат. Чтобы воспользоваться ими, необходимо иметь официальное удостоверение, подтверждающее статус человека с инвалидностью.

О том, какие льготы и выплаты государство гарантирует людям с II группой инвалидности летом 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

На какие льготы могут рассчитывать люди с II группой инвалидности

Согласно закону "Об основах социальной защиты лиц с инвалидностью в Украине", граждане, которым установлена II группа инвалидности, имеют право на всестороннюю поддержку со стороны государства. Это не только выплаты, но и различные льготы:

  • Трудовые гарантии

Работающие люди с инвалидностью II группы имеют дополнительную защиту. При приеме на работу для них не устанавливается испытательный срок. Также они могут уволиться по собственному желанию в любой момент.

При необходимости работнику с инвалидностью могут установить индивидуальный график работы, сокращенную рабочую неделю или другие облегченные условия труда.

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Кроме того, работники с инвалидностью имеют право брать ежегодный отпуск в удобное для себя время, даже если еще не отработали шесть месяцев. Продолжительность отпуска для них больше, чем для других работников.

  • Бесплатный проезд и скидки на транспорт

Люди с инвалидностью II группы и дети с инвалидностью могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, кроме такси. В Киеве для бесплатного проезда необходимо оформить "Карту киевлянина" и активировать на ней соответствующие льготы.

Кроме того, с 1 октября по 15 мая для них действует 50-процентная скидка на проезд железнодорожным, авиационным, речным и автомобильным транспортом. Эта льгота является обязательной для всех перевозчиков.

  • Медицинские льготы

Во время амбулаторного лечения люди с инвалидностью II группы могут приобретать лекарства по рецептам врачей со скидкой 50%. Лица, получившие инвалидность в результате войны, имеют право на бесплатные лекарства и препараты по назначению врача.

Также на льготных условиях можно получить протезы, ортопедические изделия и обувь, средства для ухода, технические средства передвижения, специальную мебель и оборудование для коммуникации и ориентации.

Для людей с нарушениями зрения предусмотрены дополнительные средства реабилитации, а по медицинским показаниям они могут бесплатно проходить санаторно-курортное лечение.

  • Скидки на коммунальные услуги

Льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для людей с инвалидностью II группы законодательство не предусматривает. В то же время они могут оформить жилищную субсидию для снижения расходов на коммунальные услуги. В большинстве случаев субсидии переназначаются автоматически каждый сезон.

  • Жилищные льготы

Первоочередное право на жилье имеют некоторые категории людей с инвалидностью II группы, в частности те, кто получил инвалидность в результате производственной травмы, а также военнослужащие с инвалидностью, состоящие на квартирном учете.

Также преимущества предоставляются семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью или проживают люди с инвалидностью с детства. Вне очереди жилье могут получить участники Второй мировой войны и приравненные к ним граждане с инвалидностью II группы.

Людей, получивших инвалидность при исполнении трудовых или военных обязанностей, нельзя выселять из служебного жилья без предоставления другого жилья.

  • Внеочередное обслуживание

Люди с инвалидностью II группы имеют право на внеочередное обслуживание в кассах городского и междугородного транспорта, а также в государственных и частных учреждениях, оказывающих услуги населению.

  • Льготы для студентов

Студенты с инвалидностью II группы могут получать социальную стипендию и другую материальную помощь. Поступление в высшие учебные заведения для них осуществляется на конкурсной основе в рамках государственных квот. Также после успешной сдачи вступительных экзаменов они могут быть зачислены в учреждения профессионального образования вне общего конкурса.

Какие пенсии получают люди с инвалидностью II группы в 2026 году

В Пенсионном фонде Украины поясняют, что в 2026 году пенсия по инвалидности для лиц II группы составляет 90% от размера пенсии по возрасту. То есть:

  • если пенсия по возрасту составляет 4 500 грн, выплата по инвалидности составит 4 050 грн;
  • при пенсии 6 000 грн человек будет получать 5 400 грн;
  • если пенсия по возрасту равна 12 000 грн, размер выплаты составит 10 800 грн.

Размер пенсии зависит от страхового стажа, возраста, причин наступления инвалидности и других факторов. Выплаты назначаются со дня установления инвалидности, если документы в Пенсионный фонд поданы в течение трех месяцев. Если заявление подано позже, деньги будут начисляться со дня подачи обращения.

Ранее Новини.LIVE писали, что люди с III группой инвалидности могут пользоваться определенными государственными льготами и социальной поддержкой. Однако таких льгот меньше, чем для граждан с I и II группами.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры и люди с инвалидностью имеют право на пенсионные выплаты, которые частично компенсируют утрату трудоспособности. В то же время закон позволяет получать только один вид пенсии — по возрасту или по инвалидности. Именно поэтому стоит понимать, какой вариант будет более выгодным.

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Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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