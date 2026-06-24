Пільги для пенсіонерів: за який транспорт доведеться платити у липні 2026 року

Пільговий проїзд для пенсіонерів у липні 2026 року. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні пенсіонери можуть їздити громадським транспортом безплатно, але не всюди це правило працює однаково. У деяких видах транспорту за поїздку все ж доведеться платити. Тому важливо знати де пенсійне посвідчення не гарантує пільги у липні.

Про те, за проїзд в якому транспорті доведеться платити пенсіонерам у липні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE на постанову Кабміну №354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

В якому транспорті держава гарантує пенсіонерам пільги у липні

Згідно з постановою Кабміну, пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у міському транспорті за наявності пенсійного посвідчення. Це стосується:

трамваїв;

тролейбусів;

міських автобусів;

приміських електричок.

Зазвичай достатньо просто показати посвідчення водієві або контролеру. Однак у деяких містах діють електронні системи обліку поїздок. Там потрібно мати ще й транспортну картку або електронний квиток.

Сам проїзд залишається безплатним, але система його фіксує. Наприклад, у різних містах використовують міські транспортні картки, а інколи є ліміт безоплатних поїздок на місяць.

Читайте також:

Також пенсіонер може користуватися пільгою через електронне посвідчення в застосунку "Дія". Якщо документів, які підтверджують пенсійний статус при собі немає, доведеться оплачувати проїзд. Інакше контролери можуть виписати штраф.

За який транспорт доведеться платити пенсіонерам у липні

Є транспорт, де безплатного проїзду для пенсіонерів немає. У липні 2026 року це:

міжміські автобуси;

поїзди далекого сполучення;

метро у містах (якщо немає спеціальної пільгової картки).

У таких випадках квитки купуються на загальних умовах, окрім окремих категорій пільговиків. Також доволі не однозначна ситуація з маршрутками.

Оскільки більшість із них приватні, правила встановлюють місцеві органи влади. Тому в одному місті пенсіонери можуть їздити безплатно, а в іншому — ні або з додатковими обмеженнями.

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 липня в Україні зміняться правила користування громадським транспортом для деяких пасажирів. Одна категорія, яка раніше їздила безплатно, тимчасово втратить цю пільгу, але матиме можливість купувати проїзні квитки зі знижкою.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році не всі люди поважного віку знають, що окрім пенсії держава може надавати їм додаткові виплати та пільги. Частину з них нараховують автоматично, але деякі потрібно оформлювати самостійно.