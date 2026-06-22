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Головна Економіка Проїзд стане платним: хто втратить пільги в транспорті з 1 липня

Проїзд стане платним: хто втратить пільги в транспорті з 1 липня

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Дата публікації: 22 червня 2026 13:25
Пільги в транспорті скасують: кому доведеться платити за проїзд з 1 липня 2026 року
Кому доведеться платити за проїзд з 1 липня. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

З 1 липня в Україні набудуть чинності нові умови користування громадським транспортом для окремих категорій пасажирів. Одна з груп населення, яка раніше мала право на безплатний проїзд, тимчасово втратить цю пільгу. Попри це можна буде придбати проїзні зі знижкою.

Про те, хто та чому втратить право на безплатний проїзд в громадському транспорті з 1 липня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Офіційний портал Києва

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Які пасажири втратять право на безоплатний проїзд з 1 липня

З початком літніх канікул, з 1 липня по 31 серпня, київські школярі оплачуватимуть проїзд у громадському транспорті. Пільговий проїзд для них традиційно діє лише протягом навчального року — з 1 вересня до 30 червня.

"Студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул — 25% (під час навчального року — безкоштовно). Для громадян, які мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському комунальному транспорті, пільги зберігаються", — зазначається у повідомленні.

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Скільки коштуватиме проїзд для інших пасажирів у липні

У столиці планують встановити тариф на одну поїздку в комунальному транспорті на рівні 30 гривень. Водночас для тих, хто регулярно користується міським транспортом, передбачено систему знижок через місячні проїзні квитки. Завдяки цьому фактична вартість однієї поїздки може становити менше ніж 24 гривні.

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Як можуть змінити вартість проїзду у Києві у липні. Фото: Скриншот

Як повідомили у Департаменті економіки та інвестицій КМДА, нова лінійка проїзних охоплюватиме автобуси, тролейбуси, трамваї, метро та фунікулер. Чим більший пакет поїздок придбає пасажир, тим нижчою буде ціна кожної поїздки:

  • 46 поїздок — 1 088 грн (23,65 грн за одну поїздку);
  • 62 поїздки — 1 463 грн (23,60 грн за одну поїздку);
  • 92 поїздки — 2 156 грн (23,43 грн за одну поїздку);
  • 124 поїздки — 2 888 грн (23,29 грн за одну поїздку).

Формування нових тарифів здійснювалося на основі фактичних витрат транспортних підприємств за 2025 рік. Під час розрахунків враховувалися показники інфляції, витрати на заробітну плату працівників та зростання цін на енергоносії.

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Запровадження оновленої вартості проїзду планується з 15 липня після завершення всіх необхідних процедур, передбачених чинним законодавством. При цьому поїздки, які були записані на транспортні картки до 14 липня 2026 року, залишатимуться дійсними до 14 вересня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні є категорії людей, які за законом можуть безплатно їздити громадським транспортом. Але на практиці трапляються випадки, коли пільговика відмовляються везти без грошей. Тому важливо знати, хто може не платити за проїзд улітку 2026 року та що робити, якщо це право порушують.

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Також Новини.LIVE розповідали, що щодня тисячі українців подорожують потягами Укрзалізниці. Водночас далеко не всі пасажири знають, що під час подорожі потрібно дотримуватися встановлених правил, адже за їх порушення можуть накласти штраф.

транспорт школярі пільги проїзд громадський транспорт
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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