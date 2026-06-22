Льготы на транспорт отменят: кому придется платить за проезд с 1 июля 2026 года

Кому придется платить за проезд с 1 июля. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

С 1 июля в Украине вступят в силу новые условия пользования общественным транспортом для отдельных категорий пассажиров. Одна из групп населения, которая ранее имела право на бесплатный проезд, временно лишится этой льготы. Несмотря на это, можно будет приобрести проездные со скидкой.

О том, кто и почему лишится права на бесплатный проезд в общественном транспорте с 1 июля 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Официальный портал Киева.

Какие пассажиры лишатся права на бесплатный проезд с 1 июля

С началом летних каникул, с 1 июля по 31 августа, киевские школьники будут оплачивать проезд в общественном транспорте. Льготный проезд для них традиционно действует только в течение учебного года — с 1 сентября по 30 июня.

"Студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного, а школьники во время летних каникул — 25% (в течение учебного года — бесплатно). Для граждан, имеющих право на льготный проезд в городском пассажирском коммунальном транспорте, льготы сохраняются", — отмечается в сообщении.

Сколько будет стоить проезд для остальных пассажиров в июле

В столице планируют установить тариф на одну поездку в коммунальном транспорте на уровне 30 гривен. В то же время для тех, кто регулярно пользуется городским транспортом, предусмотрена система скидок через месячные проездные билеты. Благодаря этому фактическая стоимость одной поездки может составить менее 24 гривен.

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Как сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА, новая линейка проездных будет охватывать автобусы, троллейбусы, трамваи, метро и фуникулер. Чем больше пакет поездок приобретет пассажир, тем ниже будет цена каждой поездки:

46 поездок — 1 088 грн (23,65 грн за одну поездку);

62 поездки — 1 463 грн (23,60 грн за одну поездку);

92 поездки — 2 156 грн (23,43 грн за одну поездку);

124 поездки — 2 888 грн (23,29 грн за одну поездку).

Формирование новых тарифов осуществлялось на основе фактических расходов транспортных предприятий за 2025 год. При расчетах учитывались показатели инфляции, расходы на заработную плату работников и рост цен на энергоносители.

Введение обновленной стоимости проезда планируется с 15 июля после завершения всех необходимых процедур, предусмотренных действующим законодательством. При этом поездки, которые были записаны на транспортные карты до 14 июля 2026 года, останутся действительными до 14 сентября 2026 года.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине есть категории людей, которые по закону могут бесплатно ездить на общественном транспорте. Но на практике бывают случаи, когда льготника отказываются везти без денег. Поэтому важно знать, кто может не платить за проезд летом 2026 года и что делать, если это право нарушают.

Также Новини.LIVE рассказывали, что ежедневно тысячи украинцев путешествуют на поездах Укрзализныци. В то же время далеко не все пассажиры знают, что во время поездки нужно соблюдать установленные правила, ведь за их нарушение могут наложить штраф.