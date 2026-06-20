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Главная Экономика Ограничения для пассажиров УЗ: за что могут оштрафовать летом 2026 года

Ограничения для пассажиров УЗ: за что могут оштрафовать летом 2026 года

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 07:27
Правила проезда в поездах Укрзализныци: за что могут оштрафовать пассажира летом 2026 года
Штрафы для пассажиров УЗ в 2026 году. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Ежедневно услугами Укрзализныци пользуются тысячи пассажиров. Однако не все знают, что для поездки недостаточно просто купить билет — необходимо также соблюдать установленные правила. За их нарушение можно получить штраф.

О том, за что и на какую сумму могут оштрафовать пассажиров Укрзализныци, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

На какую сумму штрафуют за проезд без билета в 2026 году

Самое распространенное и одновременно одно из самых серьезных нарушений — проезд без билета. Согласно статье 135 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за проезд без билета пассажир должен уплатить штраф в десятикратном размере стоимости проезда.

Например, если билет стоит 200 гривен, придется заплатить уже 2 000 гривен. Поэтому лучше покупать проездные документы заранее через сайт, приложение или в кассе.

За что еще могут оштрафовать пассажиров Укрзализныци

Также предусмотрены штрафы за другие нарушения:

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  • превышение допустимого веса ручной клади — 17 гривен;
  • курение в вагонах, тамбурах или на платформах — от 85 до 340 гривен;
  • изготовление или использование поддельных билетов — от 510 до 850 гривен;
  • выбрасывание мусора из вагона или переход через пути в неустановленных местах — от 34 до 170 гривен;
  • нарушение правил пожарной безопасности — 850 гривен для пассажиров, а для работников сумма может увеличиться до 10 200 гривен.

Отдельно наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги. Если человек повредит оборудование в вагоне, разобьет окно или нанесет иной ущерб подвижному составу, ему грозит штраф от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 510 грн).

Такая же ответственность предусмотрена и за повреждение железнодорожной инфраструктуры: путей, систем сигнализации, средств связи, защитных насаждений и других объектов:

  • для обычных граждан штраф составляет от 10 до 30 необлагаемых минимумов (от 170 до 510);
  • для должностных лиц — от 20 до 60 необлагаемых минимумов (от 340 до 1 020 грн).

Более строгое наказание предусмотрено для тех, кто оставляет на рельсах посторонние предметы или создает другие препятствия для движения поездов. В таком случае штраф может составлять от 15 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 250 до 680 грн).

Какой штраф может получить пассажир УЗ из-за багажа

Согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа и почты железнодорожным транспортом Украины, если пассажир перевозит багаж сверх установленных норм, на него также может быть наложено административное взыскание — от половины до одного необлагаемого минимума доходов граждан.

Также ответственность наступает за перевозку опасных веществ в ручной клади с нарушением установленных правил. За это могут вынести предупреждение или наложить штраф от 6 до 10 необлагаемых минимумов (от 102 до 170 грн).

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине некоторые люди имеют право бесплатно ездить в общественном транспорте. Но на практике перевозчики иногда отказывают льготникам. Поэтому важно знать, кому не нужно платить за проезд летом 2026 года и что делать, если ваши права нарушают.

Также Новини.LIVE рассказывали, что услугами Укрзализныци ежедневно пользуется много украинцев. Для отдельных категорий пассажиров действуют льготы: одни могут путешествовать бесплатно, другие — покупать билеты со скидкой. При этом некоторые льготы действуют не весь год, а только в определенные периоды.

Укрзализныця штрафы поезда железная дорога
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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