Правила проїзду в потягах Укрзалізниці: за що можуть оштрафувати пасажира влітку 2026 року

Штрафи для пасажирів УЗ у 2026 році. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Щодня послугами Укрзалізниці користуються тисячі пасажирів. Проте не всі знають, що для поїздки недостатньо просто придбати квиток — необхідно також дотримуватися встановлених правил. За їх порушення можна отримати штраф.

Про те, за що та на скільки можуть оштрафувати пасажирів Укрзалізниці, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

На скільки штрафують за проїзд без квитка у 2026 році

Найпоширеніше та водночас одне з найсерйозніших порушень — проїзд без квитка. Відповідно до статті 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за безквитковий пасажир має сплатити штраф у десятикратному розмірі вартості проїзду.

Наприклад, якщо квиток коштує 200 гривень, доведеться заплатити вже 2 000 гривень. Тому краще купувати проїзні документи заздалегідь через сайт, застосунок або в касі.

За що ще можуть оштрафувати пасажирів Укрзалізниці

Також штрафи передбачені за інші порушення:

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перевищення дозволеної ваги ручної поклажі — 17 гривень;

куріння у вагонах, тамбурах чи на платформах — від 85 до 340 гривень;

виготовлення чи використання підроблених квитків — від 510 до 850 гривень;

викидання сміття з вагона або перехід колій у невстановлених місцях — від 34 до 170 гривень;

порушення правил пожежної безпеки — 850 гривень для пасажирів, а для працівників сума може зрости до 10 200 гривень.

Окремо карається навмисне псування майна залізниці. Якщо людина пошкодить обладнання у вагоні, розіб'є вікно або завдасть іншої шкоди рухомому складу, їй загрожує штраф від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 510 грн).

Така ж відповідальність передбачена і за пошкодження залізничної інфраструктури: колій, систем сигналізації, засобів зв'язку, захисних насаджень та інших об'єктів:

для звичайних громадян штраф становить від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів (від 170 до 510);

для посадових осіб — від 20 до 60 неоподатковуваних мінімумів (від 340 до 1 020 грн).

Більш суворе покарання передбачене для тих, хто залишає на рейках сторонні предмети або створює інші перешкоди для руху поїздів. У такому випадку штраф може становити від 15 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 250 до 680 грн).

Який штраф може отримати пасажир УЗ через багаж

Згідно з Правилами перевезення пасажирів, багажу та пошти залізничним транспортом України, якщо пасажир перевозить багаж понад встановлені норми, на нього також можуть накласти адміністративне стягнення — від половини до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Також відповідальність також настає за перевезення небезпечних речовин у ручній поклажі з порушенням установлених правил. За це можуть винести попередження або накласти штраф від 6 до 10 неоподатковуваних мінімумів (від 102 до 170 грн).

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні деякі люди мають право безплатно їздити в громадському транспорті. Але на практиці перевізники інколи відмовляють пільговикам. Тому важливо знати, кому не потрібно платити за проїзд улітку 2026 року та що робити, якщо ваші права порушують.

Також Новини.LIVE розповідали, що послугами Укрзалізниці щодня користується багато українців. Для окремих категорій пасажирів діють пільги: одні можуть подорожувати безплатно, інші — купувати квитки зі знижкою. При цьому, деякі пільги працюють не увесь рік, а лише в певні періоди.