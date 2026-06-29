Пільги в потягах Укрзалізниці: чи можуть пенсіонери подорожувати зі знижкою у 2026 році

Пільги в потягах Укрзалізниці. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Після виходу на пенсію українці мають право на низку державних пільг. Одна з них — безплатний проїзд у громадському транспорті. Однак на залізниці правила трохи інші. Можливість заощадити залежить від типу поїзда.

Про те, чи мають пенсіонери знижки на залізничні квитки у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Додаток 2 до "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

Які знижки для пенсіонерів надає Укрзалізниця у 2026 році

Пенсіонери можуть безплатно їздити лише приміськими електричками. Якщо ж потрібно придбати квиток на потяг далекого сполучення, людям похилого віку доведеться заплатити повну ціну. Окремих знижок по пенсійному посвідченні у 2026 році не передбачено.

Також, згідно з постановою Кабміну №354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", пенсіонери мають право безплатно користуватися міським комунальним транспортом:

трамваями;

автобусами;

тролейбусами.

Однак в метро та таксі пільги не надаються. Щоб скористатися безплатним проїздом, потрібно мати при собі пенсійне посвідчення.

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Пільговий проїзд доступний не лише пенсіонерам. Наприклад, діти віком від 6 до 14 років мають право на 25 % знижку вартості проїзду у потягах внутрішнього сполучення. Діти з багатодітних сімей можуть безкоштовно їздити приміськими електропоїздами за наявності відповідного посвідчення.

Студенти денної форми навчання можуть купувати квитки зі знижкою 50%. Вона поширюється на плацкартні вагони поїздів далекого сполучення, регіональні поїзди другого і третього класу та приміські електрички. Для цього необхідно пред'явити студентський квиток.

Люди з інвалідністю мають право безплатно їздити приміськими електропоїздами. Крім того, з 1 жовтня до 15 травня вони та їхні супроводжуючі можуть отримати 50% знижки на квитки в поїздах далекого сполучення.

Учасники бойових дій також можуть безплатно користуватися приміськими електричками. Крім цього, вони мають право один раз на два роки безкоштовно здійснити поїздку поїздом далекого сполучення в обидва боки або щороку придбати квиток із 50-відсотковою знижкою.

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 липня до 31 серпня київські школярі вже не матимуть пільг на проїзд у громадському транспорті. Безплатним він залишається лише під час навчального року — з 1 вересня до 30 червня.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсіонери в Україні також мають право на безплатний проїзд, однак ця пільга поширюється не на всі види транспорту. У деяких випадках навіть за наявності пенсійного посвідчення доведеться купувати квиток.