Пенсии звёзд: какую сумму получает солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион

Какую пенсию получает Наталья Фалион. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион откровенно рассказала, сколько и на чем она сегодня зарабатывает. По словам артистки, основные источники её дохода — концерты, пенсия и аренда земельных паев.

О том, какую пенсию получает и на чем еще зарабатывает Наталья Фалион, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Oboz.ua.

Какую пенсию получает певица

Артистка рассказала, что получает государственную пенсию в размере 10,5 тысячи гривен. По ее словам, это стало возможным благодаря многолетней официальной работе и полному трудовому стажу.

Кроме того, у Натальи Фалион есть шесть земельных паев, которые она сдает в аренду. Именно они обеспечивают ей еще один стабильный доход и придают финансовую уверенность.

Сколько денег получает артистка в виде гонораров за выступления

Певица отметила, что группа активно гастролирует по Украине еще с 2013 года. Коллектив выступает как с сольными концертами, так и на корпоративах, праздниках и частных мероприятиях.

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Фалион говорит, что они не гонятся за большими гонорарами. По её мнению, главное — чтобы люди приходили на концерты, а выступлений было много. Хотя заработки группы нельзя сравнить с доходами самых известных украинских артистов, они вполне приличные, как для сельской группы.

Часть средств, полученных от концертов, участницы "Лисапетного батальона" регулярно передают в помощь украинским военным.

По словам Фалион, именно сочетание концертной деятельности, пенсии и дохода от земли позволяет ей чувствовать себя финансово стабильно и продолжать заниматься любимым делом.

Ранее Новини.LIVE писали, что пожилые люди могут бесплатно пользоваться только пригородными электричками. За билет на поезд дальнего следования нужно платить полную стоимость, ведь в 2026 году скидок по пенсионному удостоверению не будет.

Также Новини.LIVE сообщали, что если у человека 40 лет страхового стажа, он может оформить пенсию с 60 лет. Но длительный стаж не гарантирует крупных выплат. Размер пенсии зависит не только от количества отработанных лет, но и от официальной зарплаты, с которой уплачивались взносы.