40 лет стажа в Украине: на какую пенсию и надбавки можно рассчитывать в 2026 году

Как большой стаж влияет на размер пенсии в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, имеющие 40 лет страхового стажа, могут выйти на пенсию уже в 60 лет. Однако большой стаж сам по себе ещё не означает, что пенсия будет высокой. При расчете учитывается не только количество лет, в течение которых человек платил страховые взносы, но и официальная зарплата.

О том, на какую пенсию и доплаты может рассчитывать человек с 40-летним стажем в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

В каком возрасте может выйти на пенсию человек с 40-летним стажем

По данным Пенсионного фонда Украины, в 2026 году для выхода на пенсию необходимо иметь:

в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — не менее 23 лет страхового стажа;

в 65 лет — от 15 лет страхового стажа.

Таким образом, 40 лет стажа вполне достаточно, чтобы оформить пенсию в 60 лет.

Означает ли большой стаж высокую пенсию

Многие украинцы считают, что чем дольше работаешь, тем больше будет пенсия. На самом деле это не совсем так. Длительный страховой стаж действительно увеличивает коэффициент стажа, но решающее значение имеет официальный размер заработной платы. Именно от неё зависит коэффициент заработка, который также учитывается при расчёте.

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Если человек на протяжении многих лет получал минимальную зарплату или часть дохода ему выплачивали неофициально, его пенсия может быть ниже. Например, даже при 40 годах страхового стажа пенсионер может получать меньше, чем работник с таким же стажем, но более высокой официальной зарплатой.

Как большой стаж влияет на размер пенсии в Украине

В Украине размер пенсии рассчитывается по специальной формуле: П = Зп х Кс. Здесь:

Кс — коэффициент страхового стажа;

коэффициент страхового стажа; П — сумма пенсии, которую человек будет получать ежемесячно;

— сумма пенсии, которую человек будет получать ежемесячно; Зп — расчетный показатель зарплаты. Он зависит от средней заработной платы по Украине и от того, какую зарплату официально получал человек.

Сам коэффициент стажа определяется следующим образом:

Кс = количество месяцев страхового стажа / 1200

Если у человека 40 лет страхового стажа, расчёт будет следующим:

40 × 12 / 1200 = 0,4

То есть при 40 годах официального стажа применяется коэффициент 0,4.

Как стаж влияет на размер пенсии. Фото: Скриншот/ПФУ

Чем больше этот коэффициент, тем выше может быть пенсия. Для сравнения: если у человека всего 20 лет стажа, его коэффициент составит 0,2, что заметно меньше, а это влияет на окончательный размер пенсии.

Будет ли доплата за сверхнормативный стаж в 2026 году

В Пенсионном фонде Украины напоминают, что помимо основного расчета закон предусматривает надбавку за сверхнормативный страховой стаж. Ее начисляют за каждый полный год работы сверх установленной нормы:

для женщин — свыше 30 лет;

для мужчин — свыше 35 лет.

За каждый дополнительный год пенсионеру доплачивают 1 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Поэтому 40 лет страхового стажа могут увеличить пенсию сразу двумя способами: благодаря более высокому коэффициенту страхового стажа и за счет доплаты за сверхнормативные годы работы.

В целом 40 лет страхового стажа дают право оформить пенсию по возрасту в 60 лет и могут положительно повлиять на ее размер. Однако главным фактором при расчете остается официальный доход, с которого уплачивались страховые взносы.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году часть пенсионеров может получать повышенную минимальную пенсию. Речь идет о людях в возрасте от 65 лет, имеющих необходимый страховой стаж.

Также Новини.LIVE сообщали, что после выхода на пенсию украинцы могут пользоваться различными государственными льготами. Среди них — бесплатный проезд в городском транспорте. Но для поездов действуют отдельные правила, и здесь все зависит от того, на каком именно поезде вы путешествуете.