Пенсії зірок: яку суму отримує солістка гурту “Лісапетний батальйон” Наталія Фаліон

Яку пенсію отримує Наталія Фаліон. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Солістка гурту "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон відверто розповіла, скільки та на чому вона сьогодні заробляє. За словами артистки, основні джерела її доходу — концерти, пенсія та оренда земельних паїв.

Про те, яку пенсію отримує та на чому ще заробляє Наталія Фаліон, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Oboz.ua.

Яку пенсію отримує співачка

Артистка розповіла, що отримує державну пенсію у розмірі 10,5 тисячі гривень. За її словами, це стало можливим завдяки багаторічній офіційній роботі та повному трудовому стажу.

Крім того, Наталія Фаліон має шість земельних паїв, які здає в оренду. Саме вони забезпечують їй ще один стабільний дохід і додають фінансової впевненості.

Чи багато грошей отримує артистка з гонорарів за виступи

Співачка зазначила, що гурт активно гастролює Україною ще з 2013 року. Колектив виступає як із сольними концертами, так і на корпоративах, святах та приватних заходах.

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Фаліон каже, що вони не женуться за великими гонорарами. На її думку, головне — щоб люди приходили на концерти, а виступів було багато. Хоча заробітки гурту не можна порівняти з доходами найвідоміших українських артистів, вони цілком пристойні, як для сільського гурту.

Частину коштів, отриманих від концертів, учасниці "Лісапетного батальйону" регулярно передають на допомогу українським військовим.

За словами Фаліон, саме поєднання концертної діяльності, пенсії та доходу від землі дозволяє їй почуватися фінансово стабільно і продовжувати займатися улюбленою справою.

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