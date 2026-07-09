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Головна Економіка Прокурорська та військова пенсія за вислугу років: вимоги до стажу і розмір виплат у 2026 році

Прокурорська та військова пенсія за вислугу років: вимоги до стажу і розмір виплат у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 05:45
Пенсія за вислугу років прокурорів і військових: скільки платять та умови призначення у 2026 році
Умови призначення пенсії за вислугу років у прокурорів та військових. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Пенсія за вислугу років призначається людям певних професій, які через особливості роботи з часом втрачають можливість повноцінно працювати за фахом. Умови отримання такої пенсії залежать від професії, посади та закону. Головна вимога — необхідний спеціальний стаж. Зазвичай пенсію оформлюють після звільнення з роботи, яка дає на неї право.

Про те, від чого залежить розмір пенсії за вислугу років у військових та прокурорів, а також скільки стажу потрібно мати для призначення виплат у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Розмір та умови призначення пенсії за вислугу років для військовослужбовців

Пенсію за вислугу років можуть отримати військові після звільнення зі служби, якщо вони:

  • мають не менше 25 років військової вислуги незалежно від віку;
  • досягли 45 років і мають щонайменше 25 років страхового стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців — військова служба.

Розмір пенсії залежить від тривалості служби й становить від 50% до 70% грошового забезпечення. Якщо людину звільнили через вік або стан здоров'я, пенсія не може бути меншою за 55%.

Умови пенсії за вислугу років для працівників прокуратури

Пенсію можуть оформити прокурори, які мають щонайменше 25 років вислуги, з яких не менше 15 років працювали на посаді прокурора. У такому разі пенсія становить 60% від місячної зарплати.

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Якщо 25 років вислуги немає, але є мінімум 15 років роботи прокурором і потрібний страховий стаж (35 років для чоловіків або 30 років для жінок), пенсію призначають після досягнення 57 років чоловікам і 55 років жінкам. Її розмір залежить від кількості повних років роботи на посаді прокурора.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато пенсіонерів не знають, що вони можуть отримувати додаткові виплати до пенсії. Деякі доплати Пенсійний фонд нараховує автоматично, а для інших потрібно самостійно звернутися із заявою та документами.

Також Новини.LIVE розповідали, що якщо виплати по інвалідності змінюють на пенсію за віком, людині можуть оформити нове пенсійне посвідчення. Однак документ, який підтверджує інвалідність, залишається тим самим — це витяг із рішення експертної команди.

пенсії прокурори військовослужбовці
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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