Пенсії в Україні: до чого готуватися тим, кому платили зарплати "в конверті"

Люди похилого віку, гроші на пенсійному посвідченні, гривні в конверті. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які працювали без офіційного оформлення або отримували частину зарплати "в конверті", можуть натрапити на труднощі під час виходу на пенсію. Водночас навіть за таких обставин у деяких випадках можна розраховувати на пенсійні виплати чи державну допомогу.

Про це розповіла адвокатка Олена Воронкова в коментарі РБК-Україна, передають Новини.LIVE.

Які умови виходу на пенсію у 2026 році

Саме зараз пенсійного віку досягають українці, які працювали у період економічних змін 1990–2010 років. Для багатьох із них характерними були неофіційне працевлаштування, виплата зарплати "в конвертах" або відсутність належно оформлених документів про трудову діяльність.

У 2026 році для призначення пенсії за віком необхідно:

досягти 60-річного віку;

мати не менше ніж 33 роки страхового стажу.

При цьому заробітна плата впливає на розмір майбутньої пенсії, але не визначає саме право на її призначення.

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Як впливає зарплата "в конверті"

За словами юристки, найчастіше трапляються дві ситуації: працівник взагалі не був офіційно оформлений або ж мав офіційне працевлаштування, але отримував лише частину доходу легально.

Якщо роботодавець оформив працівника офіційно та сплачував за нього внески, страховий стаж буде врахований. Однак під час розрахунку пенсії Пенсійний фонд братиме до уваги лише ту зарплату, яка була офіційно задекларована.

"Якщо особа працювала на мінімальну зарплату, то й пенсія у неї буде мінімальна, бо коефіцієнтів там не буде", — пояснила Олена Воронкова.

Як отримати пенсію, якщо мало стажу

Українці, яким бракує страхового стажу через неофіційну роботу, мають кілька варіантів розв'язання проблеми.

Зокрема, вони можуть:

Докупити страховий стаж, звернувшись до податкових органів. Подати документи на пенсію пізніше — у 63 або 65 років. У такому разі вимоги до стажу зменшуються.

У 2026 році для виходу на пенсію у 63 роки достатньо мати щонайменше 23 роки страхового стажу. Для призначення пенсії у 65 років потрібно не менше 15 років страхового стажу.

Якщо навіть після досягнення пенсійного віку необхідного стажу все одно недостатньо, людина не залишається без підтримки. У такому разі держава може призначити базову соціальну допомогу або державну соціальну допомогу громадянам, які не набули права на пенсію за віком.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як пенсійна система, яка діє в Україні сьогодні, відрізняється від тієї, що існувала за часів Радянського Союзу. На початку існування СРСР пенсії отримували лише окремі категорії людей. Офіційний пенсійний вік встановили лише у 1932 році.

Також Новини.LIVE писали, від чого залежить розмір пенсії за вислугу років у військових та прокурорів. Зокрема для ветеранів вирішальне значення має тривалість служби. Пенсія становить від 50% до 70% грошового забезпечення.