Казки про "багату старість" в СРСР: якими були радянські пенсії та що змінилось в Україні за роки незалежності

Як відрізнялись пенсії в СРСР від сучасних. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Пенсійна система, яка діє в Україні сьогодні, суттєво відрізняється від тієї, що існувала за часів Радянського Союзу. За десятиліття змінилися правила виходу на пенсію, вимоги до стажу та принципи нарахування виплат.

Про те, як відрізнялись пенсії в СРСР від нинішніх виплат людей похилого віку, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на профільне видання "На Пенсії".

Коли в СРСР почали платити пенсії та чому їх отримували не всі

На початку існування СРСР універсальної пенсійної системи не було. Спочатку пенсії отримували лише окремі категорії людей. Першими у 1918 році право на виплати отримали інваліди Червоної армії. Згодом пенсії почали призначати "старим більшовикам", а пізніше — працівникам окремих галузей. Офіційний пенсійний вік встановили лише у 1932 році:

55 років для жінок;

60 років — для чоловіків.

При цьому потрібно було мати достатній трудовий стаж. Працівники небезпечних виробництв, медики та педагоги могли виходити на пенсію раніше.

Повноцінна система пенсійного забезпечення запрацювала лише у 1956 році. Сільські жителі отримали право на пенсії ще пізніше — лише у 1964 році. При цьому колгоспники отримували значно менші виплати, ніж працівники міських підприємств.

Читайте також:

Від чого залежала радянська пенсія

Розмір пенсії визначали насамперед за зарплатою. Для розрахунку брали, на вибір людини, або середній заробіток за будь-які п'ять років із десяти років роботи, або зарплату за останній рік перед виходом на пенсію.

За тривалу безперервну роботу на одному підприємстві передбачали надбавки. Водночас максимальна пенсія для більшості громадян не могла перевищувати 120 рублів. Ті, хто не мав необхідного стажу, отримували соціальну пенсію — 35 рублів без жодних доплат.

Кому платили найбільші пенсії в СРСР

Окремі категорії громадян користувалися спеціальними пільгами. Так звані персональні пенсії призначали Героям Радянського Союзу, відомим ученим, високопосадовцям КПРС, військовим та іншим привілейованим особам.

Такі виплати могли становити від 140 до 500 рублів, що було у кілька разів більше за звичайну пенсію. У 1980-х середня пенсія для більшості громадян становила близько 70 рублів, тоді як колгоспники отримували приблизно 47 рублів.

Що сталося з пенсіями після проголошення незалежності України

Після розпаду СРСР Україна фактично успадкувала радянську пенсійну модель. У 1992 році було створено Пенсійний фонд України.

Однак економічна криза та гіперінфляція швидко знецінили пенсії. Хоча номінально суми постійно зростали, їхньої реальної вартості майже не залишалося. До того ж виплати часто затримувалися на кілька місяців.

Ситуація почала покращуватися після запровадження гривні у 1996 році. Згодом разом зі зростанням економіки почали поступово збільшуватися й пенсії.

Коли пенсії в Україні почали рахувати по-новому

Однією з найбільших реформ стала зміна правил нарахування пенсій. Якщо раніше головну роль відігравали останні роки роботи та різні пільги, то після реформи 2004 року основними критеріями стали офіційна зарплата та страховий стаж.

У 2000-х роках середній розмір пенсій поступово зростав. До 2009 року він перевищив 900 гривень, а до 2013-го сягнув майже 1,5 тисячі гривень.

Чому вирішили підвищити пенсійний вік в Україні

Через старіння населення та дефіцит Пенсійного фонду у 2011 році в Україні почали поступово підвищувати пенсійний вік для жінок — із 55 до 60 років. Одночасно збільшувалися вимоги до страхового стажу.

Сьогодні вийти на пенсію у 60 років можна за наявності щонайменше 33 років страхового стажу. Якщо стажу менше, право на пенсію настає у 63 або 65 років залежно від кількості відпрацьованих років.

Як війна вплинула на купівельну спроможність українських пенсіонерів

Після початку російської агресії у 2014 році, а особливо після повномасштабного вторгнення у 2022-му, пенсійна система працює в умовах війни.

Попри складну економічну ситуацію держава продовжує виплачувати пенсії та проводити їхню індексацію. У 2024–2026 роках середній розмір пенсії перевищив 7 тисяч гривень.

Втім, через постійне зростання цін на продукти, ліки, транспорт і комунальні послуги реальна купівельна спроможність більшості українських пенсіонерів залишається невисокою. Особливо це відчувається у великих містах, де навіть середньої пенсії часто не вистачає на всі базові потреби.

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсію за вислугу років отримують люди окремих професій, які через специфіку своєї роботи вже не можуть повноцінно виконувати свої обов’язки. Щоб її призначили, потрібно мати необхідний спеціальний стаж і відповідати вимогам закону. Зазвичай таку пенсію оформлюють після звільнення з відповідної посади.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато громадян похилого віку не знають, що можуть отримувати доплати до пенсії. Деякі з них Пенсійний фонд нараховує автоматично, а інші можна оформити лише після особистого звернення.