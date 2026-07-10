Сказки о "богатой старости" в СССР: какими были советские пенсии и что изменилось в Украине за годы независимости

Чем отличались пенсии в СССР от современных. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионная система, действующая сегодня в Украине, существенно отличается от той, что существовала во времена Советского Союза. За десятилетия изменились правила выхода на пенсию, требования к стажу и принципы начисления выплат.

О том, чем отличались пенсии в СССР от нынешних выплат пожилым людям, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на профильное издание "На Пенсии".

Когда в СССР начали выплачивать пенсии и почему их получали не все

В начале существования СССР универсальной пенсионной системы не было. Сначала пенсии получали лишь отдельные категории людей. Первыми в 1918 году право на выплаты получили инвалиды Красной армии. Впоследствии пенсии начали назначать "старым большевикам", а позже — работникам отдельных отраслей. Официальный пенсионный возраст установили только в 1932 году:

55 лет для женщин;

60 лет — для мужчин.

При этом требовался достаточный трудовой стаж. Работники опасных производств, медики и педагоги могли выходить на пенсию раньше.

Полноценная система пенсионного обеспечения заработала только в 1956 году. Сельские жители получили право на пенсию ещё позже — только в 1964 году. При этом колхозники получали значительно меньшие выплаты, чем работники городских предприятий.

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От чего зависела советская пенсия

Размер пенсии определялся прежде всего по зарплате. Для расчёта брали, по выбору человека, либо средний заработок за любые пять лет из десяти лет работы, либо зарплату за последний год перед выходом на пенсию.

За длительную непрерывную работу на одном предприятии предусматривались надбавки. В то же время максимальная пенсия для большинства граждан не могла превышать 120 рублей. Те, кто не имел необходимого стажа, получали социальную пенсию — 35 рублей без каких-либо доплат.

Кому выплачивали самые большие пенсии в СССР

Отдельные категории граждан пользовались специальными льготами. Так называемые персональные пенсии назначались Героям Советского Союза, известным учёным, высокопоставленным чиновникам КПСС, военным и другим привилегированным лицам.

Такие выплаты могли составлять от 140 до 500 рублей, что было в несколько раз больше обычной пенсии. В 1980-х средняя пенсия для большинства граждан составляла около 70 рублей, тогда как колхозники получали примерно 47 рублей.

Что произошло с пенсиями после провозглашения независимости Украины

После распада СССР Украина фактически унаследовала советскую пенсионную модель. В 1992 году был создан Пенсионный фонд Украины.

Однако экономический кризис и гиперинфляция быстро обесценили пенсии. Хотя номинально суммы постоянно росли, от их реальной стоимости почти ничего не оставалось. К тому же выплаты часто задерживались на несколько месяцев.

Ситуация начала улучшаться после введения гривны в 1996 году. Впоследствии, вместе с ростом экономики, начали постепенно увеличиваться и пенсии.

Когда пенсии в Украине стали рассчитывать по-новому

Одной из крупнейших реформ стало изменение правил начисления пенсий. Если раньше главную роль играли последние годы работы и различные льготы, то после реформы 2004 года основными критериями стали официальная зарплата и страховой стаж.

В 2000-х годах средний размер пенсий постепенно рос. К 2009 году он превысил 900 гривен, а к 2013-му достиг почти 1,5 тысячи гривен.

Почему решили повысить пенсионный возраст в Украине

Из-за старения населения и дефицита Пенсионного фонда в 2011 году в Украине начали постепенно повышать пенсионный возраст для женщин — с 55 до 60 лет. Одновременно ужесточались требования к страховому стажу.

Сегодня выйти на пенсию в 60 лет можно при наличии не менее 33 лет страхового стажа. Если стажа меньше, право на пенсию наступает в 63 или 65 лет в зависимости от количества отработанных лет.

Как война повлияла на покупательную способность украинских пенсионеров

После начала российской агрессии в 2014 году, а особенно после полномасштабного вторжения в 2022-м, пенсионная система работает в условиях войны.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, государство продолжает выплачивать пенсии и проводить их индексацию. В 2024–2026 годах средний размер пенсии превысил 7 тысяч гривен.

Впрочем, из-за постоянного роста цен на продукты, лекарства, транспорт и коммунальные услуги реальная покупательная способность большинства украинских пенсионеров остается невысокой. Особенно это ощущается в крупных городах, где даже средней пенсии часто не хватает на все базовые нужды.

Ранее Новини.LIVE писали, что пенсию за выслугу лет получают представители отдельных профессий, которые из-за специфики своей работы уже не могут полноценно выполнять свои обязанности. Чтобы её назначили, необходимо иметь требуемый специальный стаж и соответствовать требованиям закона. Обычно такую пенсию оформляют после увольнения с соответствующей должности.

Также Новини.LIVE сообщали, что многие пожилые граждане не знают, что могут получать доплаты к пенсии. Некоторые из них Пенсионный фонд начисляет автоматически, а другие можно оформить только после личного обращения.