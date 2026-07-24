Зарплаты полицейских в августе 2026 года: сколько будут получать украинские правоохранители

Полицейский шеврон на рукаве формы, деньги в кошельке. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года сотрудники Национальной полиции будут получать зарплату по действующей системе — без повышения или изменений в начислениях. В то же время Верховная Рада приняла закон о новом механизме денежного обеспечения правоохранителей. Он вступит в силу только с 1 января 2027 года.

Новини.LIVE рассказывают, что именно изменится в оплате труда полицейских.

Какие зарплаты будут получать полицейские в августе

В настоящее время, как пишет издание Nfron, денежное обеспечение полицейских состоит из должностного оклада, надбавки за специальное звание, надбавок за выслугу лет, особые условия службы, ночные смены, а также премий.

Во время военного положения правоохранители также получают ежемесячную доплату в размере 10 тыс. грн, а те, кто выполняет задачи в районах боевых действий, — еще 30 тыс. грн.

В среднем фактический доход полицейских сегодня составляет от 35 тыс. грн в месяц, хотя базовые оклады существенно различаются в зависимости от должности:

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патрульные — в среднем 24–28 тыс. грн с надбавками;

участковые офицеры — 28–35 тыс. грн;

следователи и детективы — 35–50 тыс. грн;

руководители подразделений — от 45 тыс. грн и более.

Указанные суммы не включают военные надбавки и отдельные премиальные выплаты.

Когда полицейским начнут платить по-новому

Новая система денежного обеспечения, предусмотренная законом № 6506-1, начнет действовать только с 1 января 2027 года.

Документ предусматривает, что зарплата сотрудника правоохранительных органов будет состоять из должностного оклада, оклада по специальному званию, постоянных надбавок и доплат, премий и единовременных выплат.

Одной из главных нововведений станет гарантия минимального должностного оклада — он не сможет быть ниже 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего года. Это правило не будет распространяться только на курсантов профильных учебных заведений.

Также закон сохраняет систему ежемесячных надбавок за выслугу лет — от 5% для сотрудников со стажем более одного года до 50% для тех, кто прослужил более 25 лет.

Кроме того, полицейские, выполняющие служебные обязанности за рубежом, и в дальнейшем будут получать денежное довольствие в гривне, а также смогут претендовать на дополнительные выплаты в иностранной валюте. В то же время для правоохранителей, командированных в другие государственные органы или учреждения, оплата труда будет определяться в соответствии с должностью по месту командировки.

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