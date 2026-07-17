Зарплата учителя 1 категории в июле: на какую минимальную сумму рассчитывать педагогам

Учительница с ученицей возле доски. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине зарплаты учителей варьируются в зависимости от квалификационной категории. Чем выше уровень, тем больше должностной оклад по Единой тарифной сетке. Мы выяснили, на какую минимальную сумму может рассчитывать педагог 1 категории по состоянию на июль 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой доход получают учителя 1 категории в Украине.

Должностной оклад учителя

Первую квалификационную категорию присваивают педагогическим сотрудникам, имеющим профильное высшее образование и стаж работы не менее 5 лет. Согласно приказу МОН № 557, для расчета денежного вознаграждения таких учителей применяется 13-й тарифный разряд (ТР) по ЕТС.

Чтобы определить минимальный должностной оклад, необходимо умножить базовую ставку 3 470 грн на коэффициент соответствующего ТР. Для педагога 1 категории сумма составляет 7 877 грн (2,27 × 3 470 грн). С учетом обязательного повышения на 40% в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 1749 получим оклад в размере 11 027 грн.

Надбавки и доплаты в 2026 году

Зарплата работника образования состоит не только из должностного оклада по Единой тарифной сетке. Украинское законодательство предусматривает установление многих надбавок и доплат, некоторые из них являются обязательными. Речь идет о:

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надбавке за выслугу лет — 10%;

надбавке за престижность труда — 5%;

доплате за работу в неблагоприятных условиях — 2 000 грн/мес.

Процентные ставки и суммы указаны на минимальном уровне, они могут увеличиться в зависимости от индивидуальных обстоятельств. С этими тремя надбавками зарплата учителя 1 категории возрастает до 15 282 грн.

Однако придется вычесть из денежного вознаграждения 23% — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. После удержания налогов минимальный доход педагога 1 категории составит 11 767 грн. Именно столько сотрудники получают "на руки".

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кому из учителей устанавливают надбавку за спортивное звание. Дополнительные средства могут получить учителя физкультуры за звания "мастер спорта", "заслуженный тренер" и др. Размер денежного вознаграждения увеличивается на 10-20%.

Также Новини.LIVE рассказывали о минимальной и средней зарплате директора школы. Руководитель учебного заведения в Украине может рассчитывать на должностной оклад от 14 000 грн. Однако с учетом многочисленных надбавок и доплат сумма существенно возрастает.