Зарплата вчителя 1 категорії в липні: на яку мінімальну суму розраховувати педагогам

Вчителька з ученицею біля дошки. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні зарплати вчителів варіюються залежно від кваліфікаційної категорії. Чим вищий рівень, тим більший посадовий оклад за Єдиною тарифною сіткою. Ми дізналися, на яку мінімальну суму може розраховувати педагог 1 категорії станом на липень 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який дохід отримують вчителі 1 категорії в Україні.

Посадовий оклад вчителя

Першу кваліфікаційну категорію присвоюють педагогічним працівникам, які мають профільну вищу освіту і стаж роботи щонайменше 5 років. Згідно з наказом МОН № 557, для розрахунку грошового забезпечення таких вчителів застосовують 13-й тарифний розряд (ТР) за ЄТС.

Щоб визначити мінімальний посадовий оклад, необхідно помножити базову ставку 3 470 грн на коефіцієнт відповідного ТР. Для педагога 1 категорії сума перебуває на рівні 7 877 грн (2,27 х 3 470 грн). З урахуванням обов’язкового підвищення на 40% відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1749 отримаємо оклад 11 027 грн.

Надбавки і доплати у 2026 році

Зарплата освітянина складається не лише з посадового окладу за Єдиною тарифною сіткою. Українське законодавство передбачає встановлення багатьох надбавок і доплат, деякі з них є обов’язковими. Йдеться про:

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надбавку за вислугу років — 10%;

надбавку за престижність праці — 5%;

доплату за роботу в несприятливих умовах — 2 000 грн/міс.

Відсоткові ставки і суми вказані на мінімальному рівні, вони можуть збільшитися залежно від індивідуальних обставин. З цими трьома надбавками зарплата вчителя 1 категорії зростає до 15 282 грн.

Однак доведеться відняти від грошового забезпечення 23% — 18% ПДФО та 5% військового збору. Після утримання податків мінімальний дохід педагога 1 категорії буде становити 11 767 грн. Саме стільки працівники отримують "на руки".

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кому зі вчителів встановлюють надбавку за спортивне звання. Додаткові кошти можуть отримати вчителі фізкультури за звання "майстер спорту", "заслужений тренер" та ін. Розмір грошового забезпечення збільшується на 10-20%.

Також Новини.LIVE розповідали про мінімальну і середню зарплату директора школи. Керівник закладу освіти в Україні може розраховувати на посадовий оклад від 14 000 грн. Однак з урахуванням багатьох надбавок і доплат сума суттєво зростає.