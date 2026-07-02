Зарплата директора школи в липні: які мінімальні та середні суми можуть отримати педагоги

Зарплата директора школи. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні підрахунок зарплат вчителів має чіткий алгоритм. Грошове забезпечення педагогічних працівників залежить від посадового окладу і різних надбавок. Ми розібралися, на які мінімальні та середні суми доходів можуть розраховувати директори у закладах освіти станом на липень 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які зарплати точно отримають директори українських шкіл найближчим часом.

Мінімальний посадовий оклад

Згідно з наказом МОН № 557, директору школи можуть присвоїти тарифний розряд у діапазоні 14-18. Саме це визначає базову посадову ставку, розмір якої встановлюється шляхом множення коефіцієнта ТР за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС) на 3 470 грн.

Додатково директор школи може розраховувати на обов’язкові доплати, які включають підвищення окладу на 40% (постанова КМУ № 1749), надбавку від 5% за престижність праці (постанова КМУ № 373) і доплату від 2 000 грн/міс. за роботу в несприятливих умовах (постанова КМУ № 1286).

З урахуванням цих показників ми визначили мінімальну зарплату директора школи в Україні станом на липень 2026 року:

Читайте також:

14 ТР — від 14 175 грн;

15 ТР — від 14 980 грн;

16 ТР — від 16 037 грн;

17 ТР — від 17 094 грн;

18 ТР — від 18 150 грн.

Ми не включили в розрахунок іншу обов’язкову надбавку — за вислугу років (від 10% до 30% посадового окладу). Директор школи, за логікою, вам би претендувати на цю доплату апріорі, адже її призначення залежить від наявності педагогічного стажу (від трьох років).

Однак трапляються випадки, коли посаду займає фахівець взагалі без досвіду роботи в школі. Наприклад, успішний менеджер з іншої сфери діяльності чи працівник освіти, який раніше не вчителював. Тому надбавка за вислугу років не є гарантованою кожному директору.

Яка середня зарплата директора школи

Діапазон грошового забезпечення доволі широкий, адже педагогам, залежно від індивідуальних обставин, встановлюють надбавки за почесне звання (20% або 40%), сертифікацію (20%), облаштування інклюзивних класів (20%), класне керівництво (20-25%) та ін.

Згідно з даними великого кадрового порталу, середній дохід директора закладу освіти в Україні становить 26 000 грн у липні 2026 року. Що цікаво, з початку року спостерігається низхідна тенденція, бо в січні сума перебувала на рівні 37 500 грн. В аналогічний період 2025-го (липень) середня зарплата дорівнювала 35 000 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, що вчителям призначають надбавку за вислугу років. Вони можуть розраховувати на додаткове грошове забезпечення від 10% до 30% посадового окладу. Ми розібралися, в яких випадках встановлюється надбавка і кому.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки мінімально заробляють молоді вчителі в Україні. Посадові оклади залежать від тарифного розряду за ЄТС. Плюс педагоги без стажу можуть розраховувати на обов’язкові підвищення доходів і кілька надбавок у липні 2026 року.