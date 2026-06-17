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Головна Економіка Скільки заробляють молоді вчителі в Україні: мінімальні суми в червні

Скільки заробляють молоді вчителі в Україні: мінімальні суми в червні

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 15:05
Зарплата молодого вчителя: скільки отримають педагоги на руки в червні 2026 року
Зарплати вчителів в Україні. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Зарплати педагогічних працівників в Україні планують підвищити з 1 вересня 2026 року. Однак молоді вчителі в червні можуть розраховувати на відносно невеликі доходи. Ми дізналися, скільки "на руки" отримають викладачі без достатнього стажу роботи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які мінімальні зарплати передбачені для молодих вчителів у червні.

Мінімальні посадові оклади вчителів

Згідно з наказом Міністерства освіти й науки України № 557, педагогічним працівникам присвоюється тарифний розряд у діапазоні 10-14. Молоді вчителі зазвичай можуть розраховувати на 10-й ТР (базова чи неповна вища освіта, іноді при першому працевлаштуванні) та на 11-й ТР (ступінь магістра/спеціаліста).

Відповідно до Єдиної тарифної сітки базові посадові оклади таких працівників становлять 6 315 та 6 836 грн у червні. Для розрахунку використовується коефіцієнт конкретного розряду, який необхідно помножити на ставку 3 470 грн. Це суми без обов’язкових підвищень і надбавок, що передбачені всім педагогам.

Зарплати вчителів "на руки"

Кожен вчитель незалежно від дати прийняття на роботу, місця працевлаштування, присвоєного тарифного розряду чи кваліфікації може розраховувати на:

Читайте також:
  • підвищення посадового окладу на 40% (постанова КМУ № 1749);
  • надбавку від 5% до 30% за престижність праці (постанова КМУ № 373);
  • доплату за роботу в несприятливих умовах від 2 000 грн/міс. (постанова КМУ № 1286).

З цими підвищеннями мінімальні доходи молодих вчителів зростають до 11 883 грн (10 ТР) і 12 649 грн (11 ТР). Однак після сплати обов’язкових податків, зокрема 18% ПДФО та 5% військового збору, "на руки" вони отримують менше — 9 150 та 9 739 грн відповідно.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деяким вчителям передбачена надбавка до зарплати в розмірі 20%. Її встановлюють педагогам, які викладають в інклюзивних класах. Водночас додаткові кошти призначають лише за години фактичної роботи з дітьми.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з доходами вчителів влітку 2026 року. Поки учні йдуть на канікули, школи працюють у звичному режимі. А педагоги продовжують отримувати зарплати відповідно до Єдиної тарифної сітки і встановлених надбавок.

вчителі доходи зарплата
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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