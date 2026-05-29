Головна Економіка Три обов'язкові підвищення: які надбавки отримають всі вчителі в червні

Три обов’язкові підвищення: які надбавки отримають всі вчителі в червні

Дата публікації: 29 травня 2026 17:12
Надбавки вчителям до зарплати: які підвищення гарантовані кожному педагогу
Надбавки для вчителів в Україні. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Грошове забезпечення педагогів в Україні збільшується завдяки доплатам. Деякі надбавки вчителям є обов’язковими, тобто їх нарахування гарантує держава. Вони передбачені для кожного працівника освіти незалежно від посади, кваліфікації, стажу роботи тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, без яких надбавок не залишаться українські вчителі в червні 2026 року.

Обов’язкові доплати вчителям

Серед широкого списку існуючих надбавок можна виділити три, які виплачуються кожному педагогу без попереднього дотримання вимог. Перша — підвищення посадового окладу на 40%, згідно з постановою Кабінету Міністрів № 1749. Після розрахунку базової суми за Єдиною тарифною сіткою дохід зростає на 40%.

Друга обов’язкова надбавка — за престижність праці. Вона затверджена постановою уряду № 373 та встановлюється у розмірі від 5% до 30% окладу. На жаль, останнім часом вчителі скаржаться на зниження ставки до мінімуму за рішеннями директорів закладів освіти через нестачу фінансування.

Третя доплата, гарантована державою — за роботу в несприятливих умовах (постанова КМУ № 1286). Щомісяця педагогічні працівники отримують додатково 2 000 грн і більше залежно від навантаження. А для викладачів у прифронтових регіонах передбачили надбавку щонайменше 4 000 грн/міс.

Читайте також:

Якою буде мінімальна зарплата з 1 червня

Раніше ми розповідали, скільки мінімально отримають вчителі в Україні станом на червень 2026 року. Базовий посадовий оклад за Єдиною тарифною сіткою варіюється в діапазоні 6 315-8 397 грн для працівників 10-14 розрядів. Застосувавши обов’язкові підвищення, ми дізналися, на які суми варто розраховувати освітянам:  

  • 10 ТР — від 11 883 грн;
  • 11 ТР — від 12 648 грн;
  • 12 ТР — від 13 413 грн;
  • 13 ТР — від 14 179 грн;
  • 14 ТР — від 14 943 грн.

З нового навчального року, тобто 1 вересня, доходи вчителів можуть вирости на 20%. Це передбачено двоетапним механізмом покращення грошового забезпечення педагогів, який затвердили наприкінці 2025 року. Всі поточні надбавки і доплати залишаться без змін.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі вчителі можуть розраховувати на надбавку до зарплати в розмірі 10-15%. Стільки додатково виплачують педагогам за обслуговування комп'ютерної техніки. Йдеться про нескладні обов’язки, як от налаштування чи дрібний ремонт.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні планують підвищити зарплати вчителів на 20%. Нововведення готують з 1 вересня 2026 року для всіх педагогів. Цю надбавку додадуть до існуючої ставки 40% посадового окладу.

зарплати вчителі надбавки
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
