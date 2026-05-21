Надбавки вчителям в Україні: кому можуть підвищити зарплату на 10-15%

В Україні передбачено чимало надбавок вчителям. Додаткове грошове забезпечення призначають за перевірку зошитів, класне керівництво, завідування навчальними кабінетами, педагогічні звання, навіть ведення офіційного сайту закладу освіти. Ми дізналися, хто може розраховувати на надбавку в розмірі 10-15% посадового окладу.

Яку доплату отримують вчителі

Згідно зі статтею 24 закону, педагогічна діяльність вчителя може включати роботу, за яку передбачені доплати у співвідношенні до тарифної ставки. Серед них — надбавка працівникам за обслуговування комп'ютерної техніки у закладах освіти, де створені кабінети інформатики.

Розмір додаткової винагороди становить 10-15% посадового окладу. Конкретний показник встановлюється керівником школи з огляду на кваліфікаційну категорію вчителя, присвоєну за результатами атестації, та незалежно від обсягу його тижневого навантаження.

До посадових обов'язків входить технічне обслуговування, зокрема налаштування, дрібний ремонт, встановлення програмного забезпечення та ін. Вчителі інформатики, відповідальні за завідування кабінетом, отримують надбавку в розмірі 15-20%.

Який базовий посадовий оклад вчителя

Станом на травень 2026 року посадовий оклад обчислюється множенням коефіцієнта тарифного розряду на базову ставку, яка дорівнює 3 470 грн. Педагогічним працівникам присвоюють ТР за Єдиною тарифною сіткою у діапазоні 10-14.

Ми розрахували, скільки мінімально виплачують вчителям в Україні. Базові посадові оклади перебувають на такому рівні:

10 ТР — від 6 315 грн;

11 ТР — від 6 836 грн;

12 ТР — від 7 356 грн;

13 ТР — від 7 877 грн;

14 ТР — від 8 397 грн.

Однак суми обов'язково підвищуються на 40%, згідно з постановою Кабінету Міністрів №1749. Також педагогам нараховують доплату за роботу в несприятливих умовах (від 2 000 грн на місяць) і надбавку за престижність праці від 5% до 30%.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки мінімально заробляє директор школи у травні 2026 року. Дохід з урахуванням обов'язкових підвищень становить 14 000 грн для 14-го тарифного розряду. Присвоєння 18-го ТР передбачає мінімальну ставку на рівні 18 000 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні планують підвищити зарплати вчителів з 1 вересня 2026 року. Другий етап зростання грошового забезпечення передбачає підняття посадових окладів на 20%. Однак офіційної постанови Кабінету Міністрів ще немає.