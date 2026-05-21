Надбавки учителям в Украине: кому могут повысить зарплату на 10-15%

Купюры гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине предусмотрено немало надбавок учителям. Дополнительное денежное обеспечение назначают за проверку тетрадей, классное руководство, заведование учебными кабинетами, педагогические звания, даже ведение официального сайта учебного заведения. Мы узнали, кто может рассчитывать на надбавку в размере 10-15% должностного оклада.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О полном общем среднем образовании".

Какую доплату получают учителя

Согласно статье 24 закона, педагогическая деятельность учителя может включать работу, за которую предусмотрены доплаты в соотношении к тарифной ставке. Среди них — надбавка сотрудникам за обслуживание компьютерной техники в учебных заведениях, где созданы кабинеты информатики.

Размер дополнительного вознаграждения составляет 10-15% должностного оклада. Конкретный показатель устанавливается руководителем школы, учитывая квалификационную категорию учителя, присвоенную по результатам аттестации, и независимо от объема его недельной нагрузки.

В должностные обязанности входит техническое обслуживание, в частности настройка, мелкий ремонт, установка программного обеспечения и др. Учителя информатики, ответственные за заведование кабинетом, получают надбавку в размере 15-20%.

Читайте также:

Какой базовый должностной оклад учителя

По состоянию на май 2026 года должностной оклад исчисляется умножением коэффициента тарифного разряда на базовую ставку, которая равна 3 470 грн. Педагогическим работникам присваивают ТР по Единой тарифной сетке в диапазоне 10-14.

Мы рассчитали, сколько минимально выплачивают учителям в Украине. Базовые должностные оклады находятся на таком уровне:

10 ТР — от 6 315 грн;

11 ТР — от 6 836 грн;

12 ТР — от 7 356 грн;

13 ТР — от 7 877 грн;

14 ТР — от 8 397 грн.

Однако суммы обязательно повышаются на 40%, согласно постановлению Кабинета Министров №1749. Также педагогам начисляют доплату за работу в неблагоприятных условиях (от 2 000 грн в месяц) и надбавку за престижность труда от 5% до 30%.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько минимально зарабатывает директор школы в мае 2026 года. Доход с учетом обязательных повышений составляет 14 000 грн для 14-го тарифного разряда. Присвоение 18-го ТР предусматривает минимальную ставку на уровне 18 000 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине планируют повысить зарплаты учителей с 1 сентября 2026 года. Второй этап роста денежного обеспечения предусматривает поднятие должностных окладов на 20%. Однако официального постановления Кабинета Министров еще нет.