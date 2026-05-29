Надбавки учителям к зарплате: какие повышения гарантированы каждому педагогу

Денежное обеспечение педагогов в Украине увеличивается благодаря доплатам. Некоторые надбавки учителям являются обязательными, то есть их начисление гарантирует государство. Они предусмотрены для каждого сотрудника образования независимо от должности, квалификации, стажа работы и прочего.

Обязательные доплаты учителям

Среди широкого списка существующих надбавок можно выделить три, которые выплачиваются каждому педагогу без предварительного соблюдения требований. Первая — повышение должностного оклада на 40%, согласно постановлению Кабинета Министров № 1749. После расчета базовой суммы по Единой тарифной сетке доход возрастает на 40%.

Вторая обязательная надбавка — за престижность труда. Она утверждена постановлением правительства № 373 и устанавливается в размере от 5% до 30% оклада. К сожалению, в последнее время учителя жалуются на снижение ставки до минимума по решениям директоров учебных заведений из-за недостатка финансирования.

Третья доплата, гарантированная государством — за работу в неблагоприятных условиях (постановление КМУ № 1286). Ежемесячно педагогические сотрудники получают дополнительно 2 000 грн и больше в зависимости от нагрузки. А для преподавателей в прифронтовых регионах предусмотрели надбавку не менее 4 000 грн/мес.

Ранее мы рассказывали, сколько минимально получат учителя в Украине по состоянию на июнь 2026 года. Базовый должностной оклад по Единой тарифной сетке варьируется в диапазоне 6 315-8 397 грн для работников 10-14 разрядов. Применив обязательные повышения, мы узнали, на какие суммы стоит рассчитывать педагогам:

10 ТР — от 11 883 грн;

11 ТР — от 12 648 грн;

12 ТР — от 13 413 грн;

13 ТР — от 14 179 грн;

14 ТР — от 14 943 грн.

С нового учебного года, то есть 1 сентября, доходы учителей могут вырасти на 20%. Это предусмотрено двухэтапным механизмом улучшения денежного обеспечения педагогов, который утвердили в конце 2025 года. Все текущие надбавки и доплаты останутся без изменений.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые учителя могут рассчитывать на надбавку к зарплате в размере 10-15%. Столько дополнительно выплачивают педагогам за обслуживание компьютерной техники. Речь идет о несложных обязанностях, таких как настройка или мелкий ремонт.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине планируют повысить зарплаты учителей на 20%. Нововведение готовят с 1 сентября 2026 года для всех педагогов. Эту надбавку добавят к существующей ставке 40% должностного оклада.