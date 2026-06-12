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Головна Економіка Надбавка 20% до зарплати: кому з учителів розраховувати на додаткові гроші

Надбавка 20% до зарплати: кому з учителів розраховувати на додаткові гроші

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 13:50
Зарплата вчителя в Україні: кому можуть підвищити посадовий оклад на 20%
Купюри гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні передбачено багато надбавок педагогічним працівникам. Завдяки їм зарплати вчителів суттєво зростають. Наприклад, дехто може розраховувати на доплату в розмірі 20% посадового окладу. Ми дізналися, кому встановлюють підвищення у 2026 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посилання на постанову Кабінету Міністрів № 1391.

Надбавка 20% вчителям

Якщо в закладі освіти створені класи (групи) для інклюзивного навчання, педагогам затверджують відповідні доплати. На підвищення посадового окладу мають право:

  • керівник школи, в якому створено три і більше інклюзивних класи;
  • заступник директора з навчальної (навчально-виховної) роботи;
  • вихователь-методист закладу дошкільної освіти;
  • вчителі в закладах загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, які викладають у класах;
  • помічники вихователів.

Розмір надбавки дорівнює 20% і встановлюється лише за години фактичної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (ООП). Кількість учнів у класі не впливає на відсоток доплати, як і тимчасова відсутність дітей на уроках (на приклад, через хворобу).

Коли вчителям підвищать зарплату

В Україні планують підвищити грошове забезпечення педагогічних працівників з 1 вересня 2026 року. Уряд передбачив двоетапний процес зростання посадових окладів вчителів: перший реалізували з 1 січня, встановивши обов’язкову надбавку 40% до базової зарплати за Єдиною тарифною сіткою.

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Другий етап очікується в новому навчальному році — за попередніми прогнозами, доходи педагогів можуть змінитися ще на 20% у бік підвищення. Однак станом на червень відповідних рішень Кабінету Міністрів, зокрема постанови про зміну ставки 40% на 60%, немає.

Раніше Новини.LIVE писали, на які обов’язкові надбавки можуть розраховувати вчителі в Україні. Для всіх педагогів передбачили доплату за роботу в несприятливих умовах, підвищення посадового окладу на 40% і надбавку за престижність праці. Ці виплати гарантовані державою.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з зарплатами вчителів у червні 2026 року. Перегляд ставок найближчим часом не очікується, тому оклади залишаться на попередньому рівні. Мінімальний базовий дохід становить 6 315 грн (без урахування надбавок).

вчителі зарплата грошове забезпечення
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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