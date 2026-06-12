Зарплата учителя в Украине: кому могут повысить должностной оклад на 20%

Купюры гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине предусмотрено множество надбавок для педагогических сотрудников. Благодаря им зарплаты учителей существенно растут. Например, некоторые могут рассчитывать на доплату в размере 20% от должностного оклада. Мы выяснили, кому устанавливают повышение в 2026 году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров № 1391.

Надбавка 20% учителям

Если в учебном заведении созданы классы (группы) для инклюзивного обучения, педагогам утверждают соответствующие доплаты. На повышение должностного оклада имеют право:

директор школы, в которой создано три и больше инклюзивных класса;

заместитель директора по учебной (учебно-воспитательной) работе;

воспитатель-методист учреждения дошкольного образования;

учителя в учреждениях общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), предвузовского образования, которые преподают в классах;

помощники воспитателей.

Размер надбавки составляет 20% и устанавливается только за часы фактической работы с детьми с особыми образовательными потребностями (ООП). Количество учеников в классе не влияет на процент доплаты, как и временное отсутствие детей на уроках (например, по болезни).

Когда учителям повысят зарплату

В Украине планируют повысить денежное обеспечение педагогических работников с 1 сентября 2026 года. Правительство предусмотрело двухэтапный процесс роста должностных окладов учителей: первый этап реализовали с 1 января, установив обязательную надбавку 40% к базовой зарплате по Единой тарифной сетке.

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Второй этап ожидается в новом учебном году — по предварительным прогнозам, доходы педагогов могут измениться еще на 20% в сторону повышения. Однако по состоянию на июнь соответствующих решений Кабинета Министров, в частности постановления об изменении ставки с 40% на 60%, нет.

Ранее Новини.LIVE писали, на какие обязательные надбавки могут рассчитывать учителя в Украине. Для всех педагогов предусмотрели доплату за работу в неблагоприятных условиях, повышение должностного оклада на 40% и надбавку за престижность труда. Эти выплаты гарантированы государством.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с зарплатами учителей в июне 2026 года. Пересмотр ставок в ближайшее время не ожидается, поэтому оклады останутся на прежнем уровне. Минимальный базовый доход составляет 6 315 грн (без учета надбавок).