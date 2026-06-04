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Главная Экономика Учебный год в Украине завершился: что будет с зарплатами учителей летом

Учебный год в Украине завершился: что будет с зарплатами учителей летом

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 14:30
Зарплаты учителей в Украине летом: изменится ли денежное обеспечение на каникулах
Зарплаты учителей летом 2026 года. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Летом школьники традиционно уходят на каникулы, однако для учителей рабочий процесс не становится на паузу (кроме случаев ежегодного оплачиваемого отпуска). То есть педагогические сотрудники с июня по август продолжают выполнять должностные обязанности. Возникает вопрос, сохраняется ли полный оклад во время летних каникул.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с зарплатами учителей летом 2026 года.

Зарплаты учителей во время каникул

Согласно статье 57 закона "Об образовании", педагогические работники продолжают получать утвержденный должностной оклад в период летнего отдыха. Так же сохраняются все обязательные надбавки и доплаты (за престижность труда, работу в неблагоприятных условиях и т. п.).

Дополнительно учителям гарантируется выплата финансовой помощи на оздоровление в размере месячного дохода при предоставлении ежегодного отпуска. Иными словами, окончание учебного года не означает уменьшение ставки. Ведь кроме уроков, педагоги занимаются подготовкой к 1 сентября, проходят курсы повышения квалификации, ведут отчетную документацию и др.

Сколько выплатят учителям летом

Денежное обеспечение состоит из должностного оклада и надбавок. На размер выплаты влияют разные составляющие, в частности:

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  • педагогическая нагрузка;
  • тарифный разряд;
  • стаж работы;
  • тип заведения образования;
  • педагогическое звание;
  • выполнение деятельности, за которую предусмотрены доплаты и т. п.

Базовый оклад можно рассчитать по Единой тарифной сетке. Нужно умножить базовую ставку 3 470 грн на коэффициент своего тарифного разряда (ТР), после чего повысить полученную сумму на 40% (согласно постановлению Кабинета Министров № 1749).

Таким образом получается, что минимальные зарплаты учителей летом 2026 года будут находиться в диапазоне от 11 883 грн — для 10-го ТР, и до 14 943 грн — для 14-го ТР. Суммы указаны до вычета обязательных налогов/сборов, а именно 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые учителя могут получить 10-15% к зарплате дополнительно. Речь идет о надбавке за обслуживание компьютерной техники. Ее назначают педагогам, ответственным за настройку, мелкий ремонт, установку программного обеспечения и другие работы.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую зарплату получают директора в школах по состоянию на 2026 год. Минимальный должностной оклад начинается с 8 400 грн и доходит до 11 000 грн. Однако повышение на 40% и несколько обязательных доплат существенно меняют конечные суммы.

зарплаты учителя каникулы
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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