Зарплати вчителів в Україні влітку: чи зміниться грошове забезпечення на канікулах

Зарплати вчителів влітку 2026 року. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Влітку школярі традиційно йдуть на канікули, однак для вчителів робочий процес не стає на паузу (крім випадків щорічної оплачуваної відпустки). Тобто педагогічні працівники з червня по серпень продовжують виконувати посадові обов'язки. Постає питання, чи зберігається повний оклад під час літніх канікул.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з зарплатами вчителів влітку 2026 року.

Зарплати вчителів під час канікул

Згідно зі статтею 57 закону "Про освіту", педагогічні працівники продовжують отримувати затверджений посадовий оклад у період літнього відпочинку. Так само зберігаються всі обов'язкові надбавки і доплати (за престижність праці, роботу в несприятливих умовах тощо).

Додатково вчителям гарантується виплата фінансової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного доходу при наданні щорічної відпустки. Іншими словами, закінчення навчального року не означає зменшення ставки. Бо крім уроків, педагоги займаються підготовкою до 1 вересня, проходять курси підвищення кваліфікації, ведуть звітну документацію та ін.

Скільки виплатять вчителям влітку

Грошове забезпечення педагогічних працівників складається з посадового окладу і надбавок. На розмір виплати впливають різні складові, зокрема:

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педагогічне навантаження;

тарифний розряд;

стаж роботи;

тип закладу освіти;

педагогічне звання;

виконання діяльності, за яку передбачені доплати тощо.

Базовий оклад можна розрахувати за Єдиною тарифною сіткою. Треба помножити базову ставку 3 470 грн на коефіцієнт свого тарифного розряду (ТР), після чого підвищити отриману суму на 40% (згідно з постановою Кабінету Міністрів № 1749).

Таким чином виходить, що мінімальні зарплати вчителів влітку 2026 року перебуватимуть у діапазоні від 11 883 грн — для 10-го ТР, і до 14 943 грн — для 14-го ТР. Суми вказані до вирахування обов'язкових податків/зборів, а саме 18% ПДФО і 5% військового збору.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі вчителі можуть отримати 10-15% до зарплати додатково. Йдеться про надбавку за обслуговування комп'ютерної техніки. Її призначають педагогам, відповідальним за налаштування, дрібний ремонт, встановлення програмного забезпечення та інші роботи.

Також Новини.LIVE розповідали, яку зарплату отримують директори у школах станом на 2026 рік. Мінімальний посадовий оклад починається з 8 400 грн та доходить до 11 000 грн. Однак підвищення на 40% і кілька обов'язкових доплат суттєво змінюють кінцеві суми.