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Главная Экономика Сколько зарабатывают молодые учителя в Украине: минимальные суммы в июне

Сколько зарабатывают молодые учителя в Украине: минимальные суммы в июне

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 15:05
Зарплата молодого учителя: сколько получат педагоги на руки в июне 2026 года
Зарплаты учителей в Украине. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Зарплаты педагогических сотрудников в Украине планирут повысить с 1 сентября 2026 года. Однако молодые учителя в июне могут рассчитывать на относительно небольшие доходы. Мы выяснили, сколько "на руки" получат преподаватели без достаточного стажа работы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие минимальные зарплаты предусмотрены для молодых учителей в июне.

Минимальные должностные оклады учителей

Согласно приказу Министерства образования и науки Украины № 557, педагогическим работникам присваивается тарифный разряд в диапазоне 10-14. Молодые учителя обычно могут рассчитывать на 10-й ТР (базовое или неполное высшее образование, иногда при первом трудоустройстве) и на 11-й ТР (степень магистра/специалиста).

В соответствии с Единой тарифной сеткой базовые должностные оклады таких сотрудников составляют 6 315 и 6 836 грн в июне. Для расчета используется коэффициент конкретного разряда, который необходимо умножить на ставку 3 470 грн. Это суммы без обязательных повышений и надбавок, предусмотренных для всех педагогов.

Зарплаты учителей "на руки"

Каждый учитель, независимо от даты приема на работу, места трудоустройства, присвоенного тарифного разряда или квалификации, может рассчитывать на:

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  • повышение должностного оклада на 40% (постановление КМУ № 1749);
  • надбавку от 5% до 30% за престижность труда (постановление КМУ № 373);
  • доплату за работу в неблагоприятных условиях от 2 000 грн/мес. (постановление КМУ № 1286).

С учетом этих повышений минимальные доходы молодых учителей вырастают до 11 883 грн (10 ТР) и 12 649 грн (11 ТР). Однако после уплаты обязательных налогов, в частности 18% НДФЛ и 5% военного сбора, "на руки" они получают меньше — 9 150 и 9 739 грн соответственно.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторым учителям предусмотрена надбавка к зарплате в размере 20%. Ее устанавливают педагогам, которые преподают в инклюзивных классах. При этом дополнительные средства назначают только за часы фактической работы с детьми.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с доходами учителей летом 2026 года. Пока ученики уходят на каникулы, школы работают в обычном режиме. А педагоги продолжают получать зарплаты в соответствии с Единой тарифной сеткой и установленными надбавками.

учителя доходы зарплата
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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