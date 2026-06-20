Зарплати вчителів в Україні: як змінюються суми з надбавкою за вислугу років

Надбавки вчителям в Україні. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Вчителі в Україні отримують різноманітні надбавки до зарплати. Серед обов'язкових державних гарантій — доплата педагогічним працівникам за вислугу років. Ми дізналися, хто може розраховувати на підвищення доходів у 2026 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 61 закону "Про освіту".

Розміри надбавки за вислугу років

Згідно з українським законодавством, шкільні вчителі щомісяця отримують надбавку до посадового окладу залежно від наявності педагогічного стажу. Розмір підвищення грошового забезпечення варіюється відповідно до кількості років, які людина працює в закладі освіти:

понад 3 роки — 10%;

понад 10 років — 20%;

понад 20 років — 30%.

Якщо педагоги виконують менший або більший обсяг роботи, ніж передбачає норма, вони можуть розраховувати на зменшення/збільшення розміру надбавки за вислугу років пропорційно навантаженню.

Які зарплати отримують вчителі

Ми порахували, які додаткові суми включаються до посадового окладу вчителів станом на червень 2026 року. Наприклад, працівник 10 тарифного розряду (найнижчий) заробляє мінімум 11 883 грн. Це виплата з урахуванням підвищення на 40%, надбавки за престижність праці 5% і доплати за роботу в несприятливих умовах 2 000 грн.

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З надбавкою за вислугу років 10% дохід збільшиться до 12 767 грн, 20% — до 13 651 грн, 30% — до 14 535 грн. Педагог найвищої кваліфікаційної категорії (14 тарифний розряд) із надбавкою мінімально отримає 16 119 грн, максимально — 18 470 грн (залежно від стажу).

Опитування, проведене Профспілкою працівників освіти та науки, показало, який середній рівень грошового забезпечення вчителів у школах українці вважають справедливим. Люди назвали достатньою суму в розмірі 43 000 грн.

При цьому в законі "Про освіту" прописана норма про встановлення посадового окладу співробітника найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні трьох мінімальних заробітних плат.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки заробляють "на руки" молоді вчителі в Україні. Вони можуть розраховувати на встановлення 10 або 11 тарифного розряду. Це гарантує мінімальне грошове забезпечення на рівні 9 150 та 9 739 грн відповідно після сплати обов'язкових податків.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з зарплатами вчителів влітку 2026 року. Перегляду посадових окладів не передбачається найближчим часом, однак з 1 вересня планується затвердження додаткового підвищення доходів на 20%.