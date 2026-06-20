Зарплаты учителей в Украине: как меняются суммы с надбавкой за выслугу лет

Надбавки учителям в Украине. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Учителя в Украине получают различные надбавки к зарплате. Среди обязательных государственных гарантий — доплата педагогическим сотрудникам за выслугу лет. Мы узнали, кто может рассчитывать на повышение доходов в 2026 году.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 61 закона "Об образовании".

Размеры надбавки за выслугу лет

Согласно украинскому законодательству, школьные учителя ежемесячно получают прибавку к должностному окладу в зависимости от наличия педагогического стажа. Размер повышения денежного довольствия варьируется в соответствии с количеством лет, которые человек работает в учебном заведении:

более 3 лет — 10%;

более 10 лет — 20%;

более 20 лет — 30%.

Если педагоги выполняют меньший или больший объем работы, чем предусматривается норма, они могут рассчитывать на уменьшение/увеличение размера надбавки за выслугу лет пропорционально нагрузке.

Какие зарплаты получают учителя

Мы посчитали, какие дополнительные суммы включаются в должностной оклад учителей по состоянию на июнь 2026 года. Например, работник 10 тарифного разряда (самый низкий) зарабатывает минимум 11 883 грн. Это выплата с учетом повышения на 40%, надбавки за престижность труда 5% и доплаты за работу в неблагоприятных условиях 2000 грн.

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С надбавкой за выслугу лет 10% доход увеличится до 12 767 грн, 20% — до 13 651 грн, 30% — до 14 535 грн. Педагог высшей квалификационной категории (14 тарифный разряд) с надбавкой минимально получит 16 119 грн, максимально — 18 470 грн (в зависимости от стажа).

Опрос, проведенный Профсоюзом сотрудников образования и науки, показал, какой средний уровень денежного довольствия учителей в школах украинцы считают справедливым. Люди назвали достаточной сумму в размере 43 000 грн.

При этом в законе "Об образовании" прописана норма об установлении должностного оклада работника самой низкой квалификационной категории на уровне трех минимальных заработных плат.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько зарабатывают "на руки" молодые учителя в Украине. Они могут рассчитывать на установление 10 или 11 тарифных разрядов. Это гарантирует минимальное денежное довольствие на уровне 9 150 и 9 739 грн соответственно после уплаты обязательных налогов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с зарплатами учителей летом 2026 года. Пересмотр должностных окладов не предусматривается в ближайшее время, однако с 1 сентября планируется утверждение дополнительного повышения доходов на 20%.