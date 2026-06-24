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Головна Економіка Зарплати вчителів у липні 2026 року: які мінімальні суми отримають педагоги

Зарплати вчителів у липні 2026 року: які мінімальні суми отримають педагоги

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 15:05
Мінімальна зарплата вчителя в Україні: на які суми розраховувати педагогам у липні
Зарплата вчителів в Україні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Педагогічні працівники в Україні можуть розраховувати на стабільну заробітну плату. Закон передбачає нарахування посадового окладу плюс встановлення обов'язкових надбавок для вчителів. Ми дізналися, що буде з їх доходами в липні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які мінімальні зарплати отримають українські вчителі.

Який посадовий оклад у вчителів

Мінімальне грошове забезпечення розраховується на основі Єдиної тарифної сітки. Кожному педагогу присвоюють відповідний тарифний розряд зі спеціальним коефіцієнтом. Щоб дізнатися посадовий оклад, необхідно помножити свій коефіцієнт на базову ставку 3 470 грн.

Станом на липень 2026 року мінімальна зарплата вчителя в Україні буде перебувати на такому рівні:

  • 10 ТР — від 6 315 грн;
  • 11 ТР — від 6 836 грн;
  • 12 ТР — від 7 356 грн;
  • 13 ТР — від 7 877 грн;
  • 14 ТР — від 8 397 грн.

Це суми до застосування обов'язкового підвищення на 40%, згідно з постановою Кабінету Міністрів № 1749, та кількома надбавками. Йдеться про доплату за роботу в несприятливих умовах від 2 000 грн і надбавку 5% за престижність праці.

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Скільки отримають педагоги "на руки"

Діапазон мінімального грошового забезпечення з урахуванням усіх базових підвищень становить 11 883-14 943 грн. Однак українці повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб 18% і військовий збір 5%. Після відрахування коштів до державного бюджету "на руки" вчителям залишиться від 9 150 до 11 506 грн.

Варто врахувати, що грошове забезпечення збільшується завдяки різноманітним надбавкам. Серед них — за вислугу років, ведення інклюзивного класу, перевірку письмових робіт, сертифікацію, обслуговування комп'ютерної техніки, класне керівництво, почесне звання, роботу в гірській місцевості та ін.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки мінімально заробляють "на руки" молоді вчителі в Україні. Ми розрахували посадові оклади для педагогів 10 та 11 тарифного розряду. Суми коливаються у діапазоні 6 315-6 836 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, кому з учителів нараховують надбавку 20% до зарплати. Додаткове грошове забезпечення передбачене для педагогів, які викладають в інклюзивних класах. Надбавку встановлюють лише за години фактичної роботи.

зарплати вчителі грошове забезпечення
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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