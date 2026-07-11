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Головна Економіка Зарплати деяких вчителів в Україні зросли: як оплачується класне керівництво

Зарплати деяких вчителів в Україні зросли: як оплачується класне керівництво

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 11:10
Зарплата вчителя з доплатою за класне керівництво: на які суми розраховувати в липні
Вчитель з учнями у школі. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні планують підвищити зарплати вчителів на 20% з 1 вересня 2026 року. Однак станом на липень педагогічні працівники отримують стандартні посадові оклади. Ми дізналися, як оплачується класне керівництво у школах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які надбавки можуть розраховувати класні керівники.

Яка надбавка за класне керівництво

Вчителі в Україні можуть претендувати на доплату за класне керівництво. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 28 грудня 2021 р. № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів і доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах".

Ставки підвищення перебувають на такому рівні:

  • 20% посадового окладу — для вчителів початкових класів;
  • 25% посадового окладу — від 5 класу.

Базою нарахування є заробітна плата відповідно до Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів. Однак відсоток застосовують до суми окладу з урахуванням кількох доплат, наприклад, підвищення на 40% (постанова КМУ № 1749), надбавки за педагогічні звання або за роботу в закладах певного типу.

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Зарплата з надбавкою за класне керівництво

Проведемо розрахунок грошового забезпечення станом на липень 2026 року. Вчитель 1 категорії з присвоєним 13-м тарифним розрядом має посадовий оклад на рівні 7 877 грн. А з обов’язковим підвищенням на 40% сума дорівнює 11 027 грн.

Якщо педагога призначили керівником у початкових класах, його надбавка до щомісячного доходу становитиме 2 205 грн. Натомість доплата за класне керівництво у 9 класі, наприклад, перебуває на рівні 2 757 грн. До цих окладів обов’язково додається надбавка від 5% за престижність праці та доплата за роботу в несприятливих умовах від 2 000 грн.

Зауважимо, в окремих випадках відсоток за класне керівництво зменшується. Коефіцієнт 0,5 застосовують до стандартного розміру доплати, якщо в класі закладу освіти вчиться менше 12 учнів (для професійно-технічного закладу — менше 20 осіб).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що зарплати деяких вчителів можуть збільшитися на 10-20%. Йдеться про надбавку за спортивне звання, наприклад, "майстер спорту" або "заслужений тренер". Зазвичай ці доплати встановлюють вчителям фізкультури.

Також Новини.LIVE розповідали, якою буде мінімальна зарплата директора школи в липні 2026 року. Керівникам закладів середньої освіти присвоюють 14-18 тарифні розряди. Тому доходи починаються з 14 000 грн без урахування багатьох надбавок.

зарплати вчителі школа
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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