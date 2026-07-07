Зарплата учителя в июле: кто из педагогов может рассчитывать на надбавку 10-20%

Школьники на уроке физкультуры и деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые педагогические сотрудники в Украине имеют право на установление специальных доплат. Например, надбавка учителю за спортивное звание предусматривает повышение должностного оклада на 10-20%. Мы разобрались, кто может рассчитывать на увеличенное денежное вознаграждение в 2026 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому присваивают надбавку за спортивное звание.

Размер надбавки за спортивное звание

Чтобы узнать размер надбавки, необходимо обратиться к приказу Министерства образования и науки Украины "Об упорядочении условий оплаты труда и утверждении схем тарифных разрядов работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений" № 557.

Согласно документу, педагогические сотрудники могут рассчитывать на такое повышение должностного оклада:

10% — за звание "мастер спорта";

15% — за звание "мастер спорта международного класса";

20% — за звание "заслуженный тренер" или "заслуженный мастер спорта".

"Надбавки устанавливаются работникам, если их деятельность по профилю совпадает со спортивным званием. При наличии двух или более званий надбавки устанавливаются по одному (высшему) званию", — говорится в приказе МОН.

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Следует понимать, что ни один действующий нормативно-правовой акт Украины не содержит определения термина "профиль деятельности". Поскольку критерии отсутствуют, можно сделать вывод: для учителя физкультуры в школе профиль деятельности совпадает с имеющимся спортивным званием. И неважно, о каком виде спорта идет речь, поскольку приказ № 557 не предусматривает такого уточнения.

Минимальный должностной оклад педагога 10-14 тарифного разряда в июле 2026 года будет находиться на таком уровне (с учетом повышения на 40%, надбавки за престижность труда 5%, доплаты за работу в неблагоприятных условиях и надбавки за спортивное звание):

10 ТР — от 12 767 до 13 651 грн;

11 ТР — от 13 606 до 14 563 грн;

12 ТР — от 14 443 до 15 473 грн;

13 ТР — от 15 281 до 16 384 грн;

14 ТР — от 16 119 до 17 294 грн.

Суммы указаны с учетом обязательных налогов и сборов. "На руки" учителя получат на 23% меньше, поскольку государство удерживает 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какая минимальная зарплата педагога в июле 2026 года. Мы подсчитали должностной оклад с повышением на 40% и двумя обязательными доплатами. Суммы начинаются от 12 000 грн с учетом налогов.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько минимально зарабатывают директора школ по состоянию на июль. Должностной оклад сотрудника 14-го тарифного разряда составляет более 14 000 грн. А средний доход, согласно данным кадрового портала, достигает 26 000 грн.