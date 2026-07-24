Зарплати поліцейських у серпні 2026: скільки отримуватимуть українські правоохоронці

Поліцейський шеврон на рукаві форми, гроші в гаманці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року працівники Національної поліції отримуватимуть зарплати за чинною системою — без підвищення чи змін у нарахуваннях. Водночас Верховна Рада ухвалила закон про новий механізм грошового забезпечення правоохоронців. Він почне діяти лише з 1 січня 2027 року.

Новини.LIVE розповідають, що так коли зміниться в оплаті праці поліцейських.

Які зарплати отримуватимуть поліцейські у серпні

Наразі, як пише видання Nfron, грошове забезпечення поліцейських складається з посадового окладу, виплати за спеціальне звання, надбавок за вислугу років, особливі умови служби, нічні зміни, а також премій.

Під час воєнного стану правоохоронці також отримують щомісячну доплату у розмірі 10 тис. грн, а ті, хто виконує завдання в районах бойових дій, — ще 30 тис. грн.

У середньому фактичний дохід поліцейських сьогодні становить від 35 тис. грн на місяць, хоча базові оклади суттєво різняться залежно від посади:

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патрульні — у середньому 24–28 тис. грн із надбавками;

дільничні офіцери — 28–35 тис. грн;

слідчі та детективи — 35–50 тис. грн;

керівники підрозділів — від 45 тис. грн і більше.

Зазначені суми не враховують воєнних доплат і окремих преміальних виплат.

Коли поліцейським почнуть платити по-новому

Нова система грошового забезпечення, передбачена законом №6506-1, запрацює лише з 1 січня 2027 року.

Документ передбачає, що зарплата правоохоронця складатиметься з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, постійних надбавок і доплат, премій та одноразових виплат.

Однією з головних новацій стане гарантія мінімального посадового окладу — він не зможе бути нижчим за 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на 1 січня відповідного року. Це правило не поширюватиметься лише на курсантів профільних навчальних закладів.

Також закон зберігає систему щомісячних надбавок за вислугу років — від 5% для працівників зі стажем понад один рік до 50% для тих, хто прослужив понад 25 років.

Крім того, поліцейські, які виконують службові обов'язки за кордоном, і надалі отримуватимуть грошове забезпечення в гривні, а також зможуть претендувати на додаткові виплати в іноземній валюті. Водночас для правоохоронців, відряджених до інших державних органів чи установ, оплату праці визначатимуть відповідно до посади за місцем відрядження.

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