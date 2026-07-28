Зарплати, пенсії, податки і комунальні тарифи: що буде з фінансами українців у серпні

Гроші, люди на вулиці та платіжка. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Для деяких українців приготували нововведення у серпні 2026 року, що здатні вплинути на фінанси громадян. Перегляд соціальних стандартів найближчим часом не передбачається, однак зміни торкнуться тарифів в Україні. Ми розібралися, що варто знати про грошове забезпечення в останній місяць літа.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з фінансами українців у серпні 2026 року.

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

Згідно з законом "Про Державний бюджет України на 2026 рік", мінімальна заробітна плата перебуває на рівні 8 647 грн/міс. Цю суму не планують змінювати найближчим часом, отже працівники можуть розраховувати на гарантований державою розмір доходу 52 грн/год.

Аналогічна ситуація з прожитковим мінімумом. У серпні показники, від яких залежать певні виплати та фінансові розрахунки, будуть такими для різних демографічних груп населення:

дітей до 6 років — 2 817 грн;

дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

працездатних осіб — 3 328 грн;

пенсіонерів та осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Згідно з Бюджетною декларацією, у 2027 році прожитковий мінімум для працездатних осіб може вирости до 3 691 грн (+363 грн), а мінімальна пенсія — до 2 878 грн (+283 грн).

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Мінімальна та максимальна пенсія

Станом на серпень 2026 року пенсіонери в Україні будуть отримувати щонайменше 2 595 грн — розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. А максимальна сума щомісячного грошового забезпечення перебуватиме на рівні 25 950 грн.

Якщо людині виповниться 70 років і більше в серпні, вона може розраховувати на автоматичне підвищення пенсії. Розміри додаткових виплат: від 70 років — плюс 300 грн, від 75 років — плюс 456 грн, від 80 років — плюс 570 грн. Надбавки призначають безстроково.

Тарифи на комунальні послуги

Більшість побутових споживачів обслуговуються компанією "Нафтогаз". Для них тариф залишиться незмінним щонайменше до 30 квітня 2027 року — 7,96 грн за кубометр. Інші постачальники можуть переглядати ціни на послуги, тому варто шукати актуальну інформацію на офіційних ресурсах.

Вартість електроенергії в Україні для населення — 4,32 грн за 1 кВт-год. Востаннє показник оновлювали в червні 2024 року — тоді світло подорожчало на 60%. Мораторій на підвищення тарифів, тобто заборона підняття цін, поширюється лише на газ, опалення та гарячу воду.

З водопостачанням і водовідведенням ситуація зовсім інша. Протягом літа в багатьох областях України виросла вартість послуг. З 1 серпня зміни анонсували:

Полтававодоканал — 83,71 грн за кубометр замість 33,76 грн;

Львівводоканал — 56,38 грн за кубометр замість 25,88 грн;

Ірпіньводоканал — 82,42 грн за кубометр замість 56,88 грн.

Причинами підняття тарифів підприємства називають дорожчання електроенергії та логістики, зростання витрат на матеріали/ремонти/обслуговування мереж, оновлення заробітних плат співробітників та ін.

Податки для ФОП у серпні

Фінансові зобов’язання для фізичних осіб-підприємців залишаться на поточному рівні, перегляду ставок не передбачається найближчим часом. Представники бізнесу на спрощеній системі платять такі суми:

військовий збір для ФОП 1 та 2 групи — 864,70 грн/міс.;

військовий збір для ФОП 3 групи — 1% від доходу;

єдиний податок для ФОП 1 групи — 332,80 грн/міс.;

єдиний податок для ФОП 2 групи — 1 729,40 грн/міс.;

єдиний податок для ФОП 3 групи — 5% від доходу;

єдиний соціальний внесок — 1 902,34 грн/міс.

Податок на доходи фізичних осіб становить 18%, військовий збір для українців (не ФОП) — 5%. Якщо йдеться не про офіційну зарплату, громадяни повинні самостійно декларувати фінансові надходження та сплачувати кошти в державний бюджет.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з зарплатами поліцейських у серпні 2026 року. Середній фактичний дохід правоохоронців перебуває на рівні 35 000 грн, хоча базові оклади можуть суттєво відрізнятися. Мінімальна сума — приблизно 20 000 грн для патрульних.

Також Новини.LIVE розповідали, кому з військових належить пенсія у розмірі до 70% грошового забезпечення. Йдеться про службовців, які виконували бойові завдання. Для підтвердження необхідно мати відповідні документи, наприклад, витяг із наказу командира.