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Главная Экономика Сколько зарабатывают медсестры в Польше и Германии: актуальные суммы в 2026 году

Сколько зарабатывают медсестры в Польше и Германии: актуальные суммы в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 12:12
Медсестры в Польше и Германии: на какие зарплаты могут рассчитывать в 2026 году
Зарплата медсестры за рубежом. Фото: Pexels, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

По состоянию на июль 2026 года минимальную зарплату медсестры в Украине нельзя сравнить с доходом такого сотрудника в ЕС. За рубежом квалифицированных специалистов высоко ценят, предлагая конкурентоспособную месячную выплату. Мы выяснили, сколько зарабатывают медсестры в Польше и Германии.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько платят медсестрам в двух странах Европейского Союза.

Зарплата медсестры в Польше

Агентство по оценке медицинских технологий и тарифной системы предоставило отчет с информацией о доходах сотрудников. Медианная зарплата с 1 июля 2026 года превышает 15 300 злотых брутто в месяц (180 000 грн).

Это сумма до вычета обязательных налогов и сборов, то есть "на руки" медсестры получают меньше. В целом их доход зависит от квалификационной группы. Актуальные медианные валовые зарплаты находятся в таком диапазоне:

  • группа 2 (должности, требующие степени магистра и специализации) — 15 305 злотых брутто;
  • группа 5 (должности, которые могут требовать или не требуют степени магистра) — 12 322 злотых брутто;
  • группа 6 (все остальные медсестры) — 10 920 злотых брутто.

Максимальный доход достигает 24 000 злотых брутто в месяц (ориентировочно 283 000 грн до вычета налогов). Отметим, 1 июля состоялась ежегодная индексация зарплат в сфере здравоохранения, благодаря чему повышение денежного вознаграждения в 2026 году составило 8,82%.

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Зарплата медсестры в Германии

Согласно данным специализированного портала Medi-Karriere, средний доход медсестры в Германии составляет 4 329 евро брутто в месяц (около 220 000 грн). Сразу после окончания обучения и в первые годы работы зарплата обычно колеблется в диапазоне 3 400-3 700 евро.

"Выплаты зависят от профессионального опыта. Согласно коллективным договорам, зарплаты сотрудников растут в зависимости от стажа. Кроме того, определенную роль играют образование и повышение квалификации", — уточнили специалисты портала.

Плюс суммы варьируются в зависимости от федеральной земли. Так, средняя зарплата медсестер в Саксонии составляет 4 290 евро брутто, в Нижней Саксонии — 4 534 евро, в Берлине — 4 655 евро, в Саарланде — 4 768 евро в месяц. Также существует разрыв в 250 евро между медианным доходом женщин и мужчин.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, из чего состоит зарплата учителя 1 категории в Украине. Помимо должностного оклада, педагогические работники получают надбавки и доплаты. С их учетом минимальный доход составляет около 15 000 грн в месяц до вычета налогов.

Также Новини.LIVE рассказывали, в каком антирейтинге Киев обогнал европейские столицы. Мы подсчитали, какую часть минимальной зарплаты составляет стоимость безлимитного проездного. Оказалось, пассажиры в столице Украины должны тратить 42% МЗП ежемесячно.

Польша Германия медсестры зарплата
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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