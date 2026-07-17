Проездной в Киеве и европейских столицах: где расходы съедают большую часть зарплаты

Общественный транспорт и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

С 15 июля 2026 года проезд в Киеве значительно подорожал. Вместо 8 грн за однократное пользование общественным транспортом пассажирам приходится платить 30 грн. А безлимитный проездной билет на месяц теперь стоит около 3 600 грн. Не помешает узнать, насколько сильно различаются расходы в Киеве и других крупных городах Европы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую долю минимальной зарплаты "съедает" проездной билет в разных странах Европы.

Стоимость проездного билета в Европе

Расходы на поездки в общественном транспорте существенно различаются в европейских городах. Даже в пределах одного населенного пункта не всегда установлены единые тарифы: цены могут меняться в зависимости от зоны, времени суток и способа оплаты.

Согласно информации на официальном портале Киевской городской государственной администрации, разовая поездка в метро и на наземном транспорте с 15 июля обходится пассажирам в 30 грн. Месячный билет стоит 3 656 грн, или 71 евро. Еще 14 июля на абонемент в столице тратили всего 800 грн.

В других городах Европы цены на проездной варьируются от 235 евро (12 000 грн) в Лондоне до 15,36 евро (790 грн) в Бухаресте. В перечень населенных пунктов, где стоимость месячного абонемента на общественный транспорт самая высокая, входят Мадрид (142 евро, 7 270 грн), Амстердам (129 евро, 6 600 грн), Берлин (114 евро, 5 830 грн) и Париж (90,8 евро, 4 650 грн).

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Стоимость проездного по сравнению с минимальной зарплатой

По состоянию на июль 2026 года МЗП в Украине составляет 8 647 грн (169 евро). Получается, доля стоимости месячного проездного в Киеве — 42,28% от минимальной зарплаты. То есть пассажиры должны потратить почти половину МЗП на абонемент.

Сравнение затрат на месячный проездной и минимальной зарплаты. Фото: Новини.LIVE

Это самый высокий показатель среди всех рассмотренных городов Европы. Благодаря данным Евростата мы сравнили ориентировочную цену на транспортный билет с минимальной зарплатой в конкретных странах. Доля стоимости 4-недельного проездного в размере МЗП составляет:

Лондон (Великобритания) — 10,31%;

Мадрид (Испания) — 10,28%;

Париж (Франция) — 4,98%;

Берлин (Германия) — 4,87%;

Будапешт (Венгрия) — 3,14%;

Прага (Чехия) — 2,46%;

Варшава (Польша) — 2,19%;

Бухарест (Румыния) — 1,93%.

Как видно, киевский проездной хотя и не стал одним из самых дорогих в Европе, однако теперь считается наименее доступным с учетом уровня минимальной зарплаты в Украине.

Жителям столицы придется тратить почти половину МЗП на оплату месячного абонемента, тогда как в других европейских столицах эта доля не превышает 10%. Для граждан с небольшими доходами такое соотношение будет критическим, ведь выделить из своего бюджета расходы в размере 3 656 грн они не смогут.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве с 15 июля выросла стоимость разовой поездки в общественном транспорте. Вместо 8 грн пассажиры должны платить 30 грн. Однако существуют способы сэкономить, например, купив месячный безлимитный проездной.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько лет нужно откладывать всю зарплату для покупки жилья. Из-за роста цен на недвижимость возможности украинцев сокращаются. Мы выяснили, в каких областных центрах количество лет, необходимое для накопления средств, наибольшее.