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Главная Экономика Более 8 лет для покупки жилья: где в Украине придется дольше всего откладывать зарплату

Более 8 лет для покупки жилья: где в Украине придется дольше всего откладывать зарплату

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 15:45
Доступность жилья в Украине: сколько лет нужно откладывать зарплату, чтобы купить квартиру
Стоимость жилья в Украине. Фото: Новини.LIVE, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине замедлились темпы продажи недвижимости из-за высоких цен на жилье. Индекс доступности варьируется в разных областях и отражает как покупательную способность граждан, так и уровень финансовой нагрузки. Наихудшая ситуация зафиксирована в западных регионах Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ежеквартальный отчет по рынку недвижимости от ЛУН.

Цены на жилье в годах заработной платы

Чтобы полноценно изучить изменения на рынке недвижимости, ЛУН и Work.ua рассчитывают так называемый индекс доступности жилья. Он показывает, сколько лет украинцам необходимо откладывать всю среднюю местную зарплату, дабы накопить на однокомнатную квартиру (вторичка).

Среди территорий с наихудшими показателями — в основном западные регионы, хотя в конце второго квартала 2026 года там зафиксировали определенную стабилизацию. Чтобы накопить на собственное жилье, жителям Львова и Ужгорода необходимо откладывать весь доход в течение 8,6 года.

Перечень областных центров с наиболее недоступными квартирами на вторичном рынке выглядит так по состоянию на второй квартал 2026 года:

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  • Львов — 8,6 года;
  • Ужгород — 8,6 года;
  • Луцк — 8,4 года;
  • Черновцы — 8,4 года;
  • Ровно — 8,3 года;
  • Винница — 7,8 года;
  • Житомир — 7,7 года;
  • Киев — 7,5 года;
  • Черкассы — 7,2 года.
Более 8 лет для покупки жилья: где в Украине придется дольше всего откладывать зарплату - фото 1
Исследование ЛУН и Work.ua по ценам на квартиры. Фото: ЛУН

"Киев тоже демонстрирует постепенное замедление темпов улучшения доступности. Весной столичный показатель составлял 7,6 года с годовым падением индекса на 5%, а к июлю он зафиксировался на уровне 7,5 года", — говорится в исследовании ЛУН.

Где жилье наиболее доступно

Очевидно, меньше всего откладывать зарплату в годах придется жителям восточных областей Украины. Чем ближе к фронту, тем дешевле недвижимость. Для Херсона этот показатель составляет 2,3 года, для Запорожья — 2,7 года, для Николаева — 3,2 года, для Харькова — 3,3 года, для Сум — 4,2 года.

В то же время в некоторых регионах зафиксировали колебания доступности в сторону ухудшения. Для Винницы, например, индекс составлял 7,5 года по состоянию на апрель, а уже в июле достиг уровня 7,8 года. Это свидетельствует о подорожании квартир, за которым не успевают расти местные зарплаты.

В Тернополе тренд противоположный: общий годовой рост индекса остался высоким, однако срок накопления снизился с 7,1 до 6,5 года за квартал. В других областях ситуация на среднем уровне: в Одессе — 6,5 года, в Днепре — 4,2 года, в Кропивницком — 5,1 года, в Чернигове — 5,7 года, в Полтаве и Ивано-Франковске — 5,9 года.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что уплата налога на недвижимость зависит от формы совместной собственности. Если доли определены, каждый плательщик уплачивает налог за свою часть. В некоторых случаях придется обращаться в суд или договариваться "на словах".

Также Новини.LIVE рассказывали, на строительство каких объектов не нужна разрешительная документация. Украинцы могут возводить на собственном земельном участке лестницы, навесы, теплицы, временные гаражи без фундамента. В то же время для бани, жилья или хозяйственной постройки требуется разрешение.

недвижимость цены на квартиры средняя зарплата
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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