Беседка, теплица или гараж: что можно и запрещено строить на своем участке без разрешения в 2026 году

Правила строительства на частных земельных участках. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Даже если украинцы владеют земельным участком, это еще не означает, что они могут беспрепятственно возводить на нем любые сооружения. Иногда для этого требуется получить отдельное разрешение. Поэтому стоит знать, что можно построить на своем участке без дополнительного согласования в 2026 году.

О том, какие сооружения украинцы могут строить на собственной земле без дополнительных разрешений и согласований в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины № 406 от 7 июня 2017 года.

Что можно строить на своей земле без разрешения

Многие владельцы земельных участков убеждены, что если земля находится в частной собственности, то на ней можно строить любые сооружения без каких-либо разрешений. На самом деле это не совсем так.

Действительно, существует перечень объектов, которые можно строить без оформления разрешительной документации и без процедуры ввода в эксплуатацию. К ним относятся:

лестницы;

навесы;

теплицы;

беседки;

накрытия;

летние душевые;

временные гаражи без фундамента;

другие временные сооружения, не имеющие фундамента.

Кроме того, в определенных законом случаях без оформления разрешительной документации можно проводить отдельные ремонтные работы, перепланировку помещений или замену кровли. Но только при условии, что такие работы не предусматривают вмешательства в несущие конструкции здания.

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Однако для строительства капитальных сооружений действуют совершенно другие правила. Оформить соответствующие документы необходимо, если вы планируете возвести:

капитальную баню;

жилой дом;

гараж с фундаментом;

другое капитальное хозяйственное здание.

В зависимости от особенностей строительства могут понадобиться строительный паспорт, уведомление о начале выполнения работ или другие документы, предусмотренные действующим законодательством.

Стоит также помнить, что право собственности на земельный участок само по себе не дает неограниченного права на застройку. Даже если для того или иного сооружения закон не требует получения разрешения, его размещение все равно должно соответствовать строительным, санитарным и противопожарным нормам.

Поэтому перед началом любого строительства стоит выяснить, нужны ли разрешительные документы именно в вашем случае. Это поможет избежать штрафов, судебных споров и проблем с последующим оформлением недвижимости.

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