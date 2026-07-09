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Главная Экономика В Украине построят до 900 км новых водопроводов: что известно о масштабных проектах

В Украине построят до 900 км новых водопроводов: что известно о масштабных проектах

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 08:10
Систему водоснабжения в Украине модернизируют: какое масштабное строительство уже началось
Система водоснабжения в Украине. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине совместно с повышением тарифов на воду продолжается реализация Планов стойкости, направленных на обеспечение территориальных общин надежным водоснабжением. Планируется переход от модели с одним источником к устойчивой системе с резервными источниками. Всего запущено 29 проектов в 14 областях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Модернизация водоснабжения

Учитывая вызовы в период полномасштабной войны, возник вопрос об обеспечении граждан надежным и безопасным водоснабжением даже в условиях регулярных ракетно-дроновых атак со стороны России. В рамках Планов стойкости были разработаны проекты, реализация которых позволит модернизировать систему для более чем 10 миллионов украинцев.

По состоянию на июль 2026 года работы уже начались в 14 областях Украины. Ожидаются такие результаты:

  • строительство и обновление почти 900 километров водопроводов;
  • установка более 4 000 единиц современного оборудования, что создаст более 45 МВт дополнительных мощностей;
  • все насосное оборудование сможет перекачивать 3-4 млн кубометров воды в сутки.

"Сейчас мы работаем над переходом от модели одного источника водоснабжения к устойчивой и резервированной системе. Это предусматривает защиту ключевых объектов, создание резервных точек водозабора, развитие автономного водоснабжения и резервного энергоснабжения", — отметил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

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Что предусматривают Планы стойкости

Планы стойкости — это масштабная система мер, направленных на защиту и восстановление критической инфраструктуры в условиях полномасштабной войны. Речь идет о стратегических документах, утвержденных решениями Совета национальной безопасности и обороны и Министерства развития общин и территорий.

В рамках проектов для регионов и отдельных городов страны планируется обеспечение бесперебойной работы всех систем, необходимых для безопасной жизнедеятельности населения. Основным направлением является доступ граждан к стабильному отоплению, электроэнергии и водоснабжению при любых обстоятельствах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы имеют право на компенсацию за коммунальные услуги. Размер зависит от принадлежности к конкретной категории. Например, 100% возмещения расходов получают лица с инвалидностью вследствие войны 1, 2 и 3 группы.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине могут пересмотреть трехзонный тариф на электроэнергию. Речь идет об удешевлении ресурса днем и повышении цены в вечерние часы. Это якобы поможет снизить нагрузку на энергосистему.

водоснабжение вода строительство
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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