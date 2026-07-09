Систему водопостачання в Україні модернізують: яке масштабне будівництво вже стартувало

Система водопостачання в Україні. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Україні спільно з підняттям тарифів на воду продовжується реалізація Планів стійкості в напрямку забезпечення територіальних громад надійним водопостачанням. Планується перехід від моделі одного джерела до стійкої та резервованої системи. Всього розпочато 29 проєктів у 14 областях.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Модернізація водопостачання

Враховуючи виклики в період повномасштабної війни, постало питання щодо забезпечення громадян надійним і безпечним водопостачанням навіть за умови регулярних ракетно-дронових атак Росії. У межах Планів стійкості були розроблені проєкти, реалізація яких дозволить модернізувати систему для понад 10 мільйонів українців.

Станом на липень 2026 року вже розпочали роботу в 14 областях України. Передбачаються такі результати:

будівництво та оновлення майже 900 кілометрів водогонів;

встановлення понад 4 000 одиниць сучасного обладнання, що створить більше 45 МВт додаткових потужностей;

все насосне обладнання зможе перекачувати 3-4 млн кубометрів води на добу.

"Зараз ми працюємо над переходом від моделі одного джерела водопостачання до стійкої та резервованої системи. Це передбачає захист ключових об'єктів, створення резервних точок водозабору, розвиток автономного водопостачання і резервного енергоживлення", — зазначив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

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Що передбачають Плани стійкості

Плани стійкості — це масштабна система заходів, спрямованих на захист і відновлення критичної інфраструктури в умовах повномасштабної війни. Йдеться про стратегічні документи, затверджені рішеннями Ради національної безпеки та оборони і Міністерства розвитку громад та територій.

У межах проєктів для регіонів та окремих міст держави планується забезпечення безперебійної роботи всіх систем, необхідних для безпечної життєдіяльності населення. Основним напрямком є доступ громадян до стабільного опалення, електроенергії та водопостачання за будь-яких обставин.

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