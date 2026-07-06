В Україні можуть запровадити нові тарифи на електрику для населення: що хочуть змінити

Вартість електрики для населення в Україні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні можуть оновити систему розрахунку вартості електроенергії для населення. Йдеться про можливі зміни в тризонному тарифі, а саме — перегляд коефіцієнтів для різних періодів доби.

Про те, як можуть змінити зонні тарифи на електрику для населення, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посилання на пропозицію голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрія Геруса.

Які зміни пропонують запровадити для споживачів електроенергії

Він пояснив, що звичайні заклики користуватися електроенергією в інший час практично не впливають на поведінку людей. Тому, на його думку, українців варто мотивувати не словами, а вигіднішими тарифами.

За словами Геруса, вдень електроенергію можна зробити значно дешевшою, а ввечері, коли навантаження на мережу найбільше, навпаки — дорожчою. Це має спонукати людей переносити частину побутових справ на денний час.

Він зазначив, що останніми роками в Україні активно розвивається сонячна генерація. Через це вдень часто виробляється більше електроенергії, ніж потрібно.

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Саме тому пропонується застосувати денний коефіцієнт 0,4. Фактично це означає, що в цей період споживачі платитимуть лише 40% від звичайного тарифу. Натомість у вечірні години можуть запровадити підвищені коефіцієнти. Такий підхід допоможе зменшити пікове навантаження на енергосистему.

Як пропонують змінити коефіцієнти для тризонних тарифів на електрику. Фото: Скриншот

Депутат наголосив, що знайти ідеальну модель тарифів непросто, однак зміни є необхідними, адже енергетична система країни поступово змінюється, а частка сонячної енергії постійно зростає.

Скільки коштує кіловат електрики для побутових споживачів у липні 2026 року

З 1 липня 2026 року українці й надалі оплачують електроенергію за чинним тарифом — 4,32 гривні за 1 кВт-год. Підвищення вартості наразі не передбачене.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд продовжив дію цього тарифу до 31 жовтня 2026 року. Тож для побутових споживачів ціна на електроенергію поки що залишається незмінною.

Наприклад, якщо родина використала за місяць 200 кВт-год електроенергії, то сума до оплати становитиме 864 гривні (200 х 4,32).

Менше платити можуть власники двозонних лічильників. Для них діють різні тарифи залежно від часу доби:

денний період триває з 7:00 до 23:00;

нічний — з 23:00 до 7:00.

Уночі вартість електроенергії вдвічі нижча — 2,16 гривні за 1 кВт-год. Тому, якщо пральну машину, бойлер чи іншу енергомістку техніку вмикати саме в цей час, можна помітно скоротити витрати на оплату світла.

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 липня в деяких українських містах почали діяти оновлені тарифи на воду. Через це людям, які користуються житловими субсидіями, перерахують розмір державної допомоги. Це відбудеться автоматично — звертатися нікуди не потрібно.

Також Новини.LIVE розповідали, що через сильну спеку, яка накрила майже всю Європу, українці стали значно більше користуватися електроенергією. У результаті навантаження на енергосистему суттєво зросло. Щоб не допустити перебоїв зі світлом у години найбільшого споживання та запобігти можливому дефіциту електроенергії, уряд ухвалив низку відповідних рішень.