В Україні масово перерахують субсидії: у ПФУ пояснили, у кого і як зміниться сума

Розмір субсидій в Україні у липні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

З 1 липня в окремих містах України почали діяти нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Через це для людей, які отримують житлові субсидії, автоматично змінять суму державної допомоги.

Про те, у кого та як зміниться розмір субсидії у липні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням Пенсійний фонд України.

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У кого збільшиться розмір субсидії у липні

У ПФУ пояснили, що мешканцям населених пунктів, де підвищили вартість води, не потрібно подавати жодних заяв чи особисто звертатися до Пенсійного фонду. Після того як установі надійде офіційна інформація про нові комунальні тарифи, спеціалісти самі проведуть перерахунок.

У фонді наголосили, що збільшення вартості житлово-комунальних послуг автоматично впливає на розмір субсидії. Якщо тарифи зростають, сума державної допомоги також переглядається. Жодних додаткових документів або повторного оформлення від одержувачів не вимагатимуть.

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Як зміниться розмір субсидії через зростання тарифів на воду. Фото: Новини.LIVE

Оновлений розмір субсидії розрахують з урахуванням чинних тарифів та обов'язкового платежу для кожного домогосподарства. Тому українцям, які мають право на таку допомогу, нічого робити не потрібно — всі зміни внесуть автоматично.

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Кому чекати на підвищення розміру субсидії у липні

Відповідно до закону №4777-ІХ, місцева влада тепер самостійно встановлює тарифи для підприємств водопостачання. НКРЕКП може перевіряти обґрунтованість нових розцінок, але остаточне рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Частина водоканалів уже вирішила підвищити вартість своїх послуг. З 1 липня 2026 року для населення діятимуть такі тарифи за один кубометр води:

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Чернігівводоканал — 64,76 грн замість 70,7 грн (без ПДВ);

Черкасиводоканал — 47,26 грн замість 27,6 грн (без ПДВ);

Тернопільводоканал — 72,78 грн замість 36,7 грн (без ПДВ);

Рівнеоблводоканал — 57,04 грн замість 32,6 грн (без ПДВ);

Полтававодоканал — 84,9 грн замість 33,7 грн (з ПДВ);

Кременчукводоканал — 67,4 грн замість 31,8 грн (з ПДВ);

Вінницяоблводоканал — 81,07 грн замість 25,57 грн (з ПДВ).

Водночас не всі нові тарифи вже остаточно затверджені. Деякі підприємства лише оприлюднили свої пропозиції під час громадських обговорень, тому після розгляду зауважень цифри ще можуть змінитися.

Попри це, ймовірність того, що тарифи знизять, дуже невелика. Представники водоканалів пояснюють, що нинішня вартість послуг не покриває реальних витрат. Постійно дорожчають електроенергія, паливо, транспортування, матеріали, ремонтні роботи та зарплати працівників, тому чинні тарифи залишаються економічно невигідними для підприємств.

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Раніше Новини.LIVE писали, що найближчим часом НКРЕКП може розглянути ініціативу Укренерго щодо підвищення тарифу на передачу електроенергії. Якщо рішення ухвалять, вартість може зрости приблизно на 30%. Насамперед це позначиться на бізнесі, але з часом наслідки відчують і звичайні українці — через підвищення цін на різні товари та послуги.

Також Новини.LIVE розповідали, що газопостачальні компанії вже оголосили ціни на природний газ, які діятимуть у липні 2026 року. Сьогодні на ринку працюють вісім постачальників. Половина з них пропонує лише річний тарифний план, а решта дозволяє клієнтам самостійно обрати між річною та місячною ціною.