Постачальники газу оприлюднили нові тарифи: скільки коштує куб палива з 1 липня

Вартість газу для населення у липні 2026 року. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Газопостачальні компанії оприлюднили тарифи на природний газ, які діятимуть у липні 2026 року. Зараз на ринку працюють вісім постачальників газу. Чотири компанії пропонують лише річні тарифи, ще чотири — дають можливість обирати між річним і місячним тарифом.

Про те, які тарифи встановили постачальники газу у липні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на консультаційний центр для населення "ГазПравда".

Скільки українці платитимуть за газ у липні

Ціна газу за річними контрактами, як і раніше, становить від 7,96 до 9,99 грн за кубометр залежно від постачальника. Водночас місячні тарифи в липні стали нижчими, ніж у червні. Вони коливаються від 8,46 до 27,99 грн за кубометр.

Найбільшим постачальником газу для населення залишається ГК "Нафтогаз України", яка обслуговує близько 98% побутових споживачів — це понад 12 мільйонів домогосподарств. Для її клієнтів тариф 7,96 грн за кубометр гарантовано діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року. У решти постачальників ціни такі:

"Тернопільоблгаз Збут" — 7,96 грн/куб. м. "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн/куб. м. "Галнафтогаз" (ОККО Контракт) — 7,99 грн/куб. м. "Львівенергозбут" — 8,20 грн/куб. м (місячний — 27,40 грн). YASNO ("Київські енергетичні послуги") — 8,46 грн/куб. м (місячний — 8,46 грн). YASNO ("Дніпровські енергетичні послуги") — 8,46 грн/куб. м (місячний — 8,46 грн). "Ритейл Сервіс" (ТМ "СвітлоГаз") — 9,99 грн/куб. м (місячний — 27,99 грн).

Вартість газу в Україні у липні 2026 року. Фото: Скриншот

Для більшості українських родин діє саме річний тариф. Перехід на місячний можливий лише за бажанням самого споживача. Постачальники не можуть автоматично перевести клієнта на інший тариф.

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Чи зміниться плата за доставку газу у липні

Окрім вартості самого газу, українці щомісяця оплачують його доставку. У 2026 році регулятор двічі переглядав тарифи на розподіл, але ці зміни торкнулися лише бізнесу та інших непобутових споживачів.

Для населення тарифи на доставку залишаються без змін. Їхній розмір залежить від регіону, тому в липні українці й надалі платитимуть за чинними розцінками.

Щомісячна сума за доставку розраховується індивідуально: річний обсяг споживання газу за період із 1 жовтня до 30 вересня ділять на 12 рівних платежів і потім множать на тариф у конкретному регіоні.

Раніше Новини.LIVE писали, що у деяких містах і селах України можуть зрости тарифи на воду. Про це вже повідомили місцеві водоканали. Жителі ще можуть висловити свої пропозиції чи зауваження, а остаточне рішення ухвалюватиме місцева влада.

Також Новини.LIVE розповідали, що найближчим часом в Україні можуть підвищити тариф на передачу електроенергії приблизно на 30%. Це насамперед торкнеться бізнесу, але згодом люди також можуть відчути зміни через зростання цін на товари.