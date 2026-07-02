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Главная Экономика Поставщики газа объявили тарифы на июль: цена за 1 кубометр

Поставщики газа объявили тарифы на июль: цена за 1 кубометр

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Дата публикации 2 июля 2026 10:12
Поставщики газа обнародовали новые тарифы: сколько стоит куб топлива с 1 июля
Стоимость газа для населения в июле 2026 года. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Газоснабжающие компании обнародовали тарифы на природный газ, которые будут действовать в июле 2026 года. Сейчас на рынке работают восемь поставщиков газа. Четыре компании предлагают только годовые тарифы, ещё четыре — дают возможность выбирать между годовым и месячным тарифом.

О том, какие тарифы установили поставщики газа в июле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на консультационный центр для населения "ГазПравда".

Сколько украинцы будут платить за газ в июле

Цена газа по годовым контрактам, как и раньше, составляет от 7,96 до 9,99 грн за кубометр в зависимости от поставщика. В то же время месячные тарифы в июле стали ниже, чем в июне. Они колеблются от 8,46 до 27,99 грн за кубометр.

Крупнейшим поставщиком газа для населения остается ГК "Нафтогаз Украины", которая обслуживает около 98% бытовых потребителей — это более 12 миллионов домохозяйств. Для её клиентов тариф 7,96 грн за кубометр гарантированно будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года. У остальных поставщиков цены следующие:

  1. "Тернопольоблгаз Сбыт" — 7,96 грн/куб. м.
  2. "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн/куб. м.
  3. "Галнафтогаз" (ОККО Контракт) — 7,99 грн/куб. м.
  4. "Львовэнергосбыт" — 8,20 грн/куб. м (месячный — 27,40 грн).
  5. YASNO ("Киевские энергетические услуги") — 8,46 грн/куб. м (месячный — 8,46 грн).
  6. YASNO ("Днепровские энергетические услуги") — 8,46 грн/куб. м (месячный — 8,46 грн).
  7. "Ритейл Сервис" (ТМ "СветГаз") — 9,99 грн/куб. м (месячный — 27,99 грн).
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Стоимость газа в Украине в июле 2026 года. Фото: Скриншот

Для большинства украинских семей действует именно годовой тариф. Переход на месячный возможен только по желанию самого потребителя. Поставщики не могут автоматически перевести клиента на другой тариф.

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Изменится ли плата за доставку газа в июле

Помимо стоимости самого газа, украинцы ежемесячно оплачивают его доставку. В 2026 году регулятор дважды пересматривал тарифы на распределение, но эти изменения коснулись только бизнеса и других небытовых потребителей.

Для населения тарифы на доставку остаются без изменений. Их размер зависит от региона, поэтому в июле украинцы и дальше будут платить по действующим расценкам.

Ежемесячная сумма за доставку рассчитывается индивидуально: годовой объем потребления газа за период с 1 октября по 30 сентября делят на 12 равных платежей, а затем умножают на тариф в конкретном регионе.

Ранее Новини.LIVE писали, что в некоторых городах и селах Украины могут вырасти тарифы на воду. Об этом уже сообщили местные водоканалы. Жители еще могут высказать свои предложения или замечания, а окончательное решение будет принимать местная власть.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ближайшее время в Украине могут повысить тариф на передачу электроэнергии примерно на 30%. Это в первую очередь коснется бизнеса, но впоследствии люди также могут ощутить изменения из-за роста цен на товары.

тарифы цены на газ коммунальные услуги газ
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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